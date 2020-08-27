AFAD: Giresun'da kayıp 7 vatandaşı arama çalışmaları devam ediyor

AFAD, Giresun'daki sel, su baskınları ve heyelanlar sonrası kayıp 7 vatandaşı arama ve bölgedeki iyileştirme çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Giresun'daki sel, su baskınları ve heyelanlar sonrası kayıp 7 vatandaşı arama ve bölgedeki iyileştirme çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, bölgede, afet yönetiminin safhaları AFAD koordinasyonunda kayıplara ulaşılması ve hayatın normale döndürülmesi için çalışmalar sürüyor. Olaylardan etkilenen vatandaşların beslenme, barınma ve psikososyal destek ihtiyaçları da karşılanıyor.

Ekiplerin çalışmaları neticesinde, şimdiye kadar mahsur kalan 172 vatandaş kurtarıldı. Arama çalışmaları, kayıp 7 kişiden 1'i için Espiye Kaşdibi mevkisinde, 3'ü için Doğankent-Tirebolu yolunun 12'nci kilometresinde, 1'i için Dereli'de, 2'si için Çaldağ'da devam ediyor.

Kayıplara ulaşılması için AFAD ekiplerinin yanı sıra Jandarma, Sahil Güvenlik ve STK ekipleri de önemli çaba gösteriyor. Jandarma, çalışmalara JÖH, JÖAH, JAK, JİKU, UGT, SAT Timi birliklerinden toplam 917 kişi, 1 helikopter ve 7 kadavra köpeği ile katılıyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı ise 2 helikopter, 2 gemi ve 2 dalış timinden toplam 35 personelle çalışmalara katkı sağlıyor.

'Bugün itibarıyla su verilmeyen yer kalmadı'

Açıklamaya göre, şiddetli yağışlar sonrası 70 köy ve 8 mahallede elektrik kesildi. Ekiplerin çalışmaları sonucu köylerin 69'una ve 8 mahalleye elektrik verilmeye başlandı. Dereli Akkaya köyüne de jeneratör ile elektrik veriliyor.

Bölgede kapanan 118 köy yolundan 110'u yapılan çalışmalar neticesinde ulaşıma açıldı. Kalan 8 köy yolunu açma çalışmaları ise devam ediyor. Ulaşıma tamamen kapanan Karayollarına bağlı tüm yollar da tekrar ulaşıma açıldı. İl genelinde iletişim kesilen 22 telekomünikasyon santralinde yapılan çalışmalar sonucunda 21 santral yeninden hizmete alındı.

Yağlıdere'de arızalar giderilerek şebekeye su verildi, Üçtepe'ye su verilmeye başlandı. Dereli'de, 5 su kaynağından 3'ü aktif, 2 tanesi için yapım çalışmaları devam ediyor. Doğankent'te kaynak ve depolara ulaşım sağlanıp hasar tespiti ve malzeme tedariki yapıldı, su verilmeye de başlandı. Güce iletim hattında 16 arıza tespiti yapıldı ve hasarlar giderilerek su verildi. Bugün itibarıyla su verilmeyen yer kalmadı.