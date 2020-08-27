İletişim Başkanı Altun: 30 Ağustos Zafer Bayramımız bu sene de devletimizin şanına yaraşır şekilde kutlanacaktır

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının gölgesinde gerçekleşecek 30 Ağustos Zafer Bayramı'na ilişkin olarak kişisel Twitter hesabında açıklamada bulundu.
"30 Ağustos Zafer Bayramımız bu sene de devletimizin şanına yaraşır şekilde kutlanacaktır" diyen Altun, şöyle devam etti:
"İdeolojik saiklerle ve yersiz beklentilerle kamuoyunu yanlış yönlendirmeye çalışanların asılsız açıklamalarına itibar edilmemesini önemle rica ediyoruz. Birliğimiz, dirliğimiz daim olsun."
30 Ağustos Zafer Bayramımız bu sene de devletimizin şanına yaraşır şekilde kutlanacaktır.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) August 27, 2020
İdeolojik saiklerle ve yersiz beklentilerle kamuoyunu yanlış yönlendirmeye çalışanların asılsız açıklamalarına itibar edilmemesini önemle rica ediyoruz.
Birliğimiz, dirliğimiz daim olsun...
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