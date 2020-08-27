Milli Savunma Bakanlığı: Beyrut’taki patlamada hasar gören Bangladeş’e ait geminin Türkiye’ye intikaline başlandı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Beyrut'ta meydana gelen patlamada hasar gören dost ve kardeş Bangladeş Donanmasına ait Bns Bıjoy'un, TCG İnebolu tarafından yedeklenerek Türkiye'ye intikal ettirilmesine başlanmıştır. BNS Bıjoy'un gerekli onarımları, Türk Deniz Kuvvetleri imkanları ile yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Beyrut’ta meydana gelen patlamada hasar gören dost ve kardeş Bangladeş Donanmasına ait BNS BIJOY’un TCG İNEBOLU tarafından yedeklenerek Türkiye’ye intikal ettirilmesine başlanmıştır.



BNS BIJOY’un gerekli onarımları Türk Deniz Kuvvetleri imkânları ile yapılacaktır. pic.twitter.com/bNuIXo7mdd — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 27, 2020

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