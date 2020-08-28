Sokak köpeği ayakları bağlı şekilde ölü bulundu

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Fatih Mahallesi tren yolu köprüsünün altında arka ayakları bağlanarak öldürülmüş bir köpek bulundu. Arka ayakları bağlı şekilde ölü bulunan köpeği gören vatandaşlar duruma tepki gösterdi.
Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde sokak köpeği ayakları bağlı bir şekilde ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Fatih Mahallesi tren yolu köprüsünün altında arka ayakları bağlanarak öldürülmüş bir köpek bulundu. Arka ayakları bağlı şekilde ölü bulunan köpeği gören vatandaşlar duruma tepki gösterdi.
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