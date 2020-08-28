Eğitim Sen okulların ismini paylaştı: 'Son iki günde 80 okulda koronavirüs vakası tespit edildi'

Eğitim Sen, son iki günde 80 okulda koronavirüs vakası tespit edildiğini duyurdu. Okulların isimlerini paylaşan Eğitim Sen, "MEB yönetimi salgına karşı etkili ve uygulanabilir bir stratejiye sahip değil" açıklamasını yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı kurumlarda çalışan öğretmenlerin katıldığı seminerlerde vaka artışları sürüyor. Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen), son iki günde 80 okulda yeni tip koronavirüs vakasının (Kovid-19) tespit edildiğini duyurdu.

Eğitim Sen, dün yaptığı açıklamada 46 okulda koronavirüs vakası görüldüğünü açıkladı.

Eğitim Sen'den yapılan açıklamada, "Öğretmenlerin mesleki çalışmalar için okullara gelmesi ile birlikte MEB’in ve okulların yüz yüze eğitim için ne kadar hazırlıksız olduğunu gördük. Öncelikle ifade etmek gerekir ki, MEB yönetimi salgına karşı etkili ve uygulanabilir bir stratejiye sahip değil" denildi.

"Okullarda alınması gereken önlemler ve bunların sürekliliğinin sağlanmasına dair ayrıntılı bir planlamaya da sahip değil" denilen açıklamada, "Daha da önemlisi, okulların açılabilmesi için gerekli ve zorunlu olan 'ek bütçe ve ek atama' gündemlerinde dahi yok. Bu koşullarda okullarda bulunmanın yarattığı sağlık riskleri ile baş etmek tek tek eğitim emekçilerine ve öğrencilere bırakılmış durumda" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada şöyle denildi:

"MEB’in ifade ettiği iyi niyetler, tavsiyeler ve kâğıt üzerinde kalan önlem önerileriyle yaşamın yalın gerçekliğinin örtüşmediği zor günlerden geçiyoruz. Bu zor günlerden çıkmak için gerekli olan ise geçerli önlemleri almak, bu önlemlerin uygulanabilmesi için zorunlu olan ekonomik kaynağı oluşturmak ve gerekli çalışan istihdamını sağlamaktır."

"Öğrencilerin üstün yararı, eğitim hakkı ve öğrencilerle birlikte eğitim ve bilim emekçilerinin sağlığı arasındaki denge ve ilişkiyi çok dikkatli oluşturmak gerekmektedir. Eğitim hakkı ve sağlık hakkını birini diğerinin önüne geçirerek değil birlikte değerlendirmek gerekir" denilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"'Okulları ne olursa olsun açalım' yaklaşımı da 'Aşı bulunana dek okullar açılmasın' yaklaşımı da bu anlamda kabul edilebilir değildir. Gerekli önlemler alınarak, aşamalı ve seyreltilmiş şekilde okulların açılmasını hedeflemek gerekmektedir. Ancak, MEB’in ve siyasi iktidarın bu konuda yeterli hazırlık içerisinde olmadığını, doğru ve geçerli bir stratejiye sahip olmadığını bir kez daha belirtelim. Eğitim Sen bu konuda uyarıda bulanmaya, eleştiri ve önerilerini ifade etmeye devam edecek."

Birçok ilden karantina ve tanı konulan eğitim emekçileri ile ilgili bilgiler geldiği belirtilen Eğitim Sen açıklamasında, koronavirüs vakalarına rastlanan okullar şöyle sıralandı:

Adana Çukurova Necip Fazıl Kısakürek İ.O Adana Sarıçam Erdoğan Şahinoğlu O.O. Afyon Bolvadin Fen L. Amasya Merzifon Gazi O.O. Amasya Merkez Cumhuriyet O.O. Amasya Merzifon Mehmet Akif Ersoy TOKİ O.O. Ankara Çankaya Kirami Refia Alemdaroğlu A.L. Ankara Etimesgut Şehit Hamza Yıldırım O.O. Ankara Keçiören Pursaklar İMKB MTAL Ankara Mamak Şehit Nuri Pamir AİHL Ankara Sincan Selahattin Akbilek Anadolu L. Bitlis Merkez MTAL Diyarbakır Ergani Şehit jandarma Pilot Yüzbaşı Lütfü Gün MTAL Diyarbakır Kayapınar Nazime Tatlıcı İ.O. Diyarbakır Kayapınar Piri Reis O.O. Elazığ Merkez Hazar Anadolu L. Eskişehir Odunpazarı İsmetpaşa O.O Eskişehir Sarıcakaya İlçe MEM İstanbul Beyoğlu Fındıklı Lisesi İstanbul Kadıköy Erenköy Zihnipasa İ.O. İstanbul Kartal Yıldız İşçimenler İ.O. İstanbul Kurtköy Melek Aknil ÇPAL İstanbul Küçükçekmece TOKİ Avrupa Konutları O.O. İstanbul Sancaktepe Fatih Borsa İstanbul A. L. İstanbul Ümraniye Cumhuriyet MTAL İzmir Buca Meşkure Çamlı O.O. Karabük Merkez Kartaltepe İ.O/O.O. Karabük Merkez Cevizkent Bahaddin Gazi İ.O/O.O. Karabük Safranbolu Kanuni Ortaokulu Karabük Safranbolu Ünsal Tülbentçi İ.O/ O.O Karabük Safranbolu Cemil Meriç KML Kars Merkez Alparslan Anadolu Lisesi Kars Merkez Ziya Gökalp O.O. Kocaeli Gebze Arif Nihat Asya O.O. Kocaeli Körfez MTAL Kütahya Merkez Cumhuriyet O.O. Kütahya Tavşanlı Erkek AİHL Mardin Artuklu Selahaddin Eyyübi O.O. Muğla Marmaris Şehit Ahmet Benler İ.O. Niğde Bor Cumhuriyet İO Niğde Bor Ramazan Konuş Fen L. Niğde Bor Hacı Ali Sebat Çorum İ.O. Ordu Perşembe Atatürk Ortaokulu Sinop Merkez Mehmet Akif O.O. Trabzon Yomra Fen L. Van İpekyolu Hüsrev Paşa İ.O/O.O.

Eğitim Sen, önceki gün de kendilerine ulaşan bilgilere göre 34 okulda koronavirüs vakasının tespit edildiğini duyurmuştu.

Eğitim Sen'in açıklamasında söz konusu okullar şöyle sıralanmıştı: