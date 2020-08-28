Kılıçdaroğlu: Tarihimizi bilmeyen bir ekiple karşı karşıyayız

CHP lideri, Büyük Taarruz'da Çiyiltepe’yi almak için Atatürk’e verdiği sözü saatinde yerine getiremediği için yaşamına son veren Albay Reşat Çiyiltepe’nin mezarını ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, ziyarette hükümeti eleştirerek "Tarihimizi bilmeyen bir ekiple karşı karşıyayız" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 30 Ağustos kutlamaları için konulan kısıtlamalara ilişkin olarak, “30 Ağustos, Lozan’a başı dik gitmenin en önemli adımıdır, düşmanın Anadolu topraklarından kovulmasıdır, ağır bedellerin ödenmesidir. Bu tarih için bırakın pandemiyi, bugün milyonlarca insan hayatını vermeye hazırdır. Dolayısıyla Türkiye’yi bilmeyen, tarihini bilmeyen, Milli Kurtuluş Savaşı’nın hangi koşullarda verildiğini bilmeyen bir ekiple karşı karşıyayız” dedi.

Devlet Mezarlığı’nda Albay Reşat Çiyiltepe’nin kabrini ziyaret eden Kılıçdaroğlu, eski Başbakan Bülent Ecevit ve bazı şehitlerin kabirlerine de karanfil bıraktı, dua etti. Kılıçdaroğlu, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Milli Kurtuluş Savaşı’nın zor koşullarda yapıldığını, insanların yaşamlarını ülkenin geleceği için seve seve feda ettiklerini vurguladı.

‘Tarihi bilmiyorlar’

Milliyet'te yer alan habere göre, 57. Tümen Komutanı Miralay (Albay) Çiyiltepe’nin, Büyük Taarruz sırasında Çiyiltepe’yi Atatürk’e söz verdiği saat 11.00’de alamadığı için hayatına son verdiğini, Çiyiltepe’nin 45 dakika gecikmeli olarak düşmandan temizlendiğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, “Bu gerçekleri acaba devleti yönetenler biliyorlar mı? Milli Kurtuluş Savaşı’nın hangi koşullarda verildiğini biliyorlar mı? Bunu şunun için söylüyorum; devleti yöneten erkân ‘keşke Yunan galip gelseydi’ diyenin ayağına gidiyor. Ya tarihi bilmiyorlar ya ülkeye ihanet etmeyi bir tutum olarak toplumun önüne koyuyorlar” dedi.

30 Ağustos kutlamaları için alınan pandemi tedbirleri sorulan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

“30 Ağustos, Lozan’a başı dik gitmenin en önemli adımıdır, düşmanın Anadolu topraklarından kovulmasıdır, ağır bedellerin ödenmesidir. Bu tarih için bırakın pandemiyi, bugün milyonlarca insan hayatını vermeye hazırdır. Dolayısıyla Türkiye’yi bilmeyen, tarihini bilmeyen, Milli Kurtuluş Savaşı’nın hangi koşullarda verildiğini bilmeyen bir ekiple karşı karşıyayız... Osmanlı nasıl teslim alındı, Osmanlı’da teslim alınırken tablo neydi? Acaba bunlar Sütçü İmam’ı biliyorlar mı? Türkiye 1940’lı yıllarda dünyaya uçak ihraç eden beş ülkeden biriydi. Onlar biliyorlar mı acaba kendi denizaltımızı yapan bir Türkiye’yi ayağa kaldıran bir Mustafa Kemal’i ve arkadaşlarını? Kayseri’de 1925’te uçak fabrikasının kurulduğunu biliyorlar mı?”