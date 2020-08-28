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    Maskeden sonra eldiven fiyatları da fırladı: Kutusunu 200 TL'ye satanlar var

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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202008281042740856-maskeden-sonra-eldiven-fiyatlari-da-firladi-kutusunu-200-tlye-satanlar-var/

    Kovid-19 salgınıyla birlikte koruyucu ekipmanlara talep arttı. E-ticaret sitelerinde 100’lü paket koruyucu eldiven fiyatları 65 liradan başlıyor. Türkiye’de nitril eldivenlerin üretimi bulunmuyor. Sektör temsilcileri, tüm dünyada artan talep karşısında fiyatlarda artış olduğunu dile getiriyor.

    Kovid-19 salgını nedeniyle kişisel koruyucu ekipmanlara ilgi her geçen gün daha da artıyor. Maskenin yanı sıra bu dönemde tek kullanımlık eldivenler de çok fazla tercih ediliyor.

    Kovid-19 önlemleri kapsamında sağlık kurumlarının yanı sıra restorandan kuaföre, mağazadan markete kadar pek çok alanda eldiven tüketimi arttı. Pandeminin başında maske fiyatları tartışılırken ‘tavan fiyat’ uygulaması konulmuştu. Şimdi de eldiven fiyatlarında bir artış söz konusu. Pandemi öncesi 100’lü paketler 13-18 liraya satılırken şu an 80 liraya kadar çıkıyor. Ayrıca bazı online satış platformlarında kutusunu 150-200 liraya satan satıcılar da bulunuyor. Sektör temsilcileri, talep artışının fiyatları artırdığını belirtiyor.

    Milliyet'ten Aylin Rana Aydin'ın haberine göre, medikal eldivenlerde ithalatçı ülke konumunda bulunan Türkiye, bu ürünleri Malezya ve Tayland gibi ülkelerden alıyor. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 2019 yılı ithalat rakamı ise 120 milyon dolar.

    ‘Artacağı belliydi’

    İSTOÇ’ta bir firma sahibi, “Salgından önce 100’lü eldiven kutularının fiyatı 13-18 liraydı. Şu an pudralı 40, pudrasız 60, nitril mavi 70, siyah eldivenler 80 lira” diye konuştu. Perpa Ticaret Merkezi’nde koruyucu ekipman satan bir firmanın yetkilisi ise, “100’lü kutuyu şu an 60 liradan satıyoruz. Aynı ürün iki ay önce 32.5 lira idi. Talep artınca fiyatlar da arttı. Fiyatların böyle artacağı belliydi” diye konuştu.

    Yüksek fiyatı bildirin

    Online satış platformlarında herhangi bir üst ve alt fiyat sınırı olmadığı için satıcılar aynı özellikteki ürünü farklı fiyatlardan tüketiciye sunuyor. 100’lü eldivenleri bir satıcı 60 liraya sunarken başka bir satıcı ise 80 liraya satıyor. Öte yandan aynı ürünü 200 liraya dahil satan satıcılar bulunuyor. Ticaret Bakanlığı ve tüketici dernekleri de vatandaşları uyararak haksız fiyat artışı gördükleri takdirde yetkili mercilere bildirmelerini talep ediyor. Reklam Kurulu da haksız fiyat artışı yapanlara ceza kesiyor. Tüketiciler, yüksek fiyat gördükleri takdirde Haksız Fiyat Artışı (HFA) uygulamasına ürün fiyatı ve fotoğrafını göndererek ya da ALO 175 hattını arayarak şikayetlerini iletebiliyor.

    Tedarik sorunu

    Tüm Tıbbi Cihaz Üretici ve Tedarikçi Dernekleri Federasyonu (TÜMDEF) Başkan Yardımcısı Erkin Delikanlı, Türkiye’de eldiven üretiminin olmadığını belirtti. Eldiven konusunda Türkiye’nin Malezya ve Tayland’a bağlı olduğunu söyleyen Delikanlı, “Burada öncelikli ihtiyacı olanlar sağlık çalışanları. Eldiven tedariki konusunda sorunlar yaşanıyor” ifadelerini kullandı.

    Ege Tıbbi Cihaz Üretici ve Tedarikçileri Derneği Başkanı Onur Akgün, dünyada eldivene çok fazla talep olduğunu söyledi. Eldivenin kutu fiyatının pandemi öncesi 20 lira olduğunu kaydeden Akgün, “Bugün bu rakam 75 lira seviyelerine geldi” dedi.

    Tüketici talebi arttı

    İstanbul’da bir eczane yetkilisi de, “Şu an 100’lü paketler 60 lira. Aynı marka 8 ay önce 20 liraydı. 8 ayda fiyatlar bu seviyeye geldi. Artık her yerde eldivenler kullanılıyor. Tüketicilerden de çok fazla talep geliyor” dedi.

    Etiketler:
    Fiyat artışı, Piyasa, Fiyat, Kovid-19, Koronavirüs, eldiven
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