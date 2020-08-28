İmamoğlu: Fatih Sultan Mehmet portresini 6 Ekim'de İstanbul halkıyla buluşturacağız

İBB tarafından İstanbul’a getirilen Gentile Bellini'nin 540 yıllık Fatih Sultan Mehmet tablosu Saraçhane’de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımıyla tanıtıldı.

İmamoğlu, "Elbette çok heyecanlıyım. Büyük Sultan Fatih Sultan Mehmet’in bu tablosu belki de Rönesans döneminin ilk defa bir kamu koleksiyonuna katılışını hep beraber izliyoruz. Her ne kadar hafif bir tablo olsa da açıkçası şu anda yükü çok ağır. Çok kıymetli bir an benim için. Böylesi bir kıymetli tabloyu Türkiyemize kazandırılmasına vesile olduğum için onur ve gurur duyuyorum, çok çok mutluyum. Hem İstanbulumuza hem Türkiyemize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Fatih Sultan Mehmet tablosu 540 yıl sonra evine döndü. https://t.co/Bdkq7AP7ck — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) August 28, 2020

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'İstanbul’dan bütün dünyaya tanıtacağız'

Tablonun artık İstanbul'da olacağını vurgulayan İmamoğlu, şunları söyledi:

1479’da Fatih Sultan Mehmet, Osmanlı-Venedik mücadelesinden ötürü bir barış antlaşması yapıyor. Bu barış antlaşmasında muazzam bir karar içine Bellini’yi buraya davet ediyor, sözleşme gereği. Burada sanat çalışmaları için şart koyuyor. Tam o dönemde Fatih Sultan Mehmet’in portrelerini yapıyor. Açıkçası National Gallery’de bulunan Fatih Sultan Mehmet’in Bellini’ye ait tablosu üzerinden ‘Dünyanın fatihi’ olarak tanımlanıyor. Dolayısıyla biz o dönemden bize iz kalan Fatih Sultan Mehmet’in bu tablosunu artık İstanbul’da göreceğiz ve İstanbul’dan bütün dünyaya tanıtacağız.

'Korunmasına yönelik tüm tedbirler alındı'

İstanbul halkıyla buluşması lazım. İstanbul halkıyla İstanbullunun evinde buluşması lazım. İstanbullunun evi Saraçhane’deki bu belediye sarayı. Onun için burada bu buluşmayı sağlayacağız. Aydınlanmayla ilgili devrimci aramaya ya da süreci başka türlü tanımlamaya gerek yok. Tam da bu anda şunu ifade edeyim. Biz bu güzel portreyi 6 Ekim’de İstanbullularla bu salonda buluşturacağız. Bu bölüm özel iklimlendirmeyle tablonun korunmasına yönelik tüm tedbirler alındı.

Uluslararası, yaş almış hem portrenin kendisi, kasnağı, çerçevesine, korunmasına kadar, dinlenmeye alınacak vb. detaylar hassasiyetine göre planlandı. Tedbirler alındı. Devlet büyüklerine dönük davet çalışmamız var hem de saltanatın yaşayan fertleri üzerinden de bir davetimiz olacak. Bazı fertleriyle görüştük. Herkese özel anlarımız olacak. Saraçhane’de belirli bir süre sergilenecek. Sonrasında halkla nasıl buluşacağına henüz karar vermedik İnşallah en doğru kararı hep birlikte veririz. Tabloyla ilgili ulusal ve uluslararası olarak tarihçileri davet edeceğiz. Bu aynı zamanda bir dönemin aydınlatılmasıyla ilgili de önemli. Fatih Sultan Mehmet’in karşısındaki ismin Cem Sultan olduğuna dair veriler de var ama uzmanlık alanım değil.

İstanbul'un 5 yıllık işgalden kurtuluş gününde portreyi İstanbullularla buluşturacağız. İstanbulluların vatanıyla özgür bir şekilde buluştuğu Mustafa Kemal Atatürk'ün İstanbul'un kurtuluşunu yani Fetih’ten sonra beş yıllık işgalden kurtuluşunu sağladığı 6 Ekim'de tablo İstanbullularla buluşacak. Herkesin bu süreci hissetmesine, birbirimizi anlamaya vesile olacak güzel etkinliklerle sizi ağırlayacağız.

Fatih Sultan Mehmet Han’ın tablosu artık şehrimizde.



İstanbulluların tablosu İstanbulluların mekanında sergilenecek. Bu nadide eseri 6 Ekim’de, İstanbul’un işgalden kurtulduğu tarihte, Saraçhane başkanlık binasında halkımızla buluşturacağız. pic.twitter.com/MZEGUPGyN1 — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) August 28, 2020

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'Üst düzey yöneticilerden telefonla gelen tebrik var mı?' sorusuna yanıt

Gazetecilerin 'Üst düzey yöneticilerden telefonla gelen tebrik var mı?' sorusuna İmamoğlu, “Kimi ve kimleri kastettiğinizi bildiğim için henüz öyle bir telefon almadım. Ama milletimizin muazzam kutlayışını aldım. Milletin bu kutlaması, gönüllerinden beni kutladıklarına işaret diyorum" yanıtını verdi.