Sağlık personelinin dikkati salgının yayılmasını önledi: Gelinin babasının ismini davetiyede görünce ihbar etti

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bir sağlık personeli, kendisine verilen düğün davetiyesindeki gelinin babasının isminin birkaç gün önce karantinaya alınan isim olduğunu görünce durumu yetkililere bildirdi. Yetkililerin ulaştığı gelinin Kovid-19 testi pozitif çıkınca düğün, 2 gün kala ertelendi.

Arifiye ilçesinde yaşayan ve yaklaşık 1 hafta önce ateş ve nefes darlığı şikayetleriyle Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran Ş.U. (65) adlı kişini Kovid-19 testi pozitif çıktı. Genel sağlık durumu iyi olan Ş.U, gerekli bilgilendirmeler yapılarak evinde karantinaya alındı. Aynı evde yaşayan yakınlarına da filyasyon çalışması yapılırken Ş.U. dışında aynı evde yaşayan diğer yakınlarında Kovid-19'a rastlanmadı.

Karantina altına alınan Ş.U.'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken birkaç gün sonra aynı bölgede yaşayan bir sağlıkçı, kendisine verilen düğün davetiyesindeki gelinin babasının isminin Ş.U. olduğunu fark etti.

Düğüne 2 gün vardı

Filyasyon çalışması sırasında gelin S.U.'ya (32) test yapılmadığını fark eden sağlık personeli, durumu Sakarya İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Bulaşıcı Hastalıklar Birimine bildirdi. Gelin S.U. ile irtibata geçen yetkililer, babasıyla ayrı evlerde yaşayan ve bir süredir yüz yüze görüşmeyen S.U.'ya durumu anlatınca S.U. düğüne gelecek yakınlarını riske atmamak adına test yaptırdı.

Düğüne 2 gün kala yapılan testin sonucu pozitif çıkınca gelin S.U. da babası gibi evde karantinaya alındı. Karantina nedeniyle düğün ertelenirken sağlık personelinin dikkati ise koronavirüsün çok sayıda kişiye bulaşmasını önledi.

'Yüzlerce kişinin pozitif olmasını engelledik'

Konuyla ilgili olarak konuşan Sakarya İl Sağlık Müdürlüğünde Halk Sağlığı Uzmanı olarak görev yapan Filyasyon Koordinatörü Dr. Selin Tunalı Çokluk, durumu fark ederek görüştükleri gelin S.U.'nun düğüne gelecek yakınlarını riske atmamak için hemen test yaptırdığını belirterek, "Daha önceden tespit ettiğimiz ve takip ettiğimiz bir hastamız vardı. Daha sonra filyasyon ekiplerimizde çalışan bir arkadaşımız, elindeki davetiyeyle pozitif vakanın eşleştiğini fark ederek durumu bize bildirdi. Yaptığımız incelemede gelinle babanın aslında teması olmadığını fark ettik ancak geline ulaşarak yine de bulaşma riskine karşı test yapılması gerektiğini bildirdik. Gelin bu konuda bize destek olarak hastaneye giderek test yaptırdı ve pozitif olduğu ortaya çıktı. Böylelikle kalabalık düğün ortamında bir pozitif vakanın olmasını engelleyerek belki de yüzlerce kişinin pozitif olmasını engelledik" dedi.

'Toplu alanlardan uzak durmalıyız'

Vatandaşlara toplu alanlardan uzak durulması konusunda uyarıda bulunan Dr. Selin Tunalı Çokluk, "Özellikle düğün, cenaze gibi toplu alanlarda bulaş riski çok fazla olabiliyor. Bu nedenle kalabalık ortamlarda bulunmaktan kaçınmalıyız. Eğer bulunacaksak maske kullanmalı ve kısa sürelerde oralarda kalmalıyız. Bize bulaşmaz, çok az temas ettim düşüncesi doğru değil, her an risk altındayız. Bu nedenle maske, sosyal mesafe gibi uyarılara dikkat etmeliyiz. Bunların yanı sıra sağlık çalışanlarımızın da uyarılarını dikkate alarak bir çok şeyin önüne geçebilir ve Kovid-19 pandemisini kısa sürede sonlandırabileceğimizi ümit ediyoruz" ifadelerini kullandı.