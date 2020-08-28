Hastanedeki eski eşini ‘ziyarete’ av tüfeği ve bıçakla giden adam yakalandı: İki ay ev hapsi

Olay, geçen salı günü saat 09:30 sıralarında Çankaya ilçesi Bahçelievler Mahallesi’ndeki hastanede meydana geldi.

Servis önündeki özel güvenlik görevlileri, sıcak havaya rağmen mont giyen Alev Ş.’nin sırt kısmındaki kabarıklığı fark ederek, şüphelendi.

Güvenlik görevlileri, hızlı adımlarla acil servise yönelen Alev Ş.’yi durdurarak, içeriye girmesine izin vermedi.

Görevliler, Alev Ş.’yi acil servis önünden uzaklaştırıp polise haber verdi.

Polis ekipleri, Alev Ş.’yi montunun arkasına gizlediği tüfekle yakalayarak gözaltına aldı.

Kontrolde tüfeğin dolu olduğu ve toplam 15 adet kartuşun da şüphelinin yanında olduğu belirlenirken, tüfek ve mühimmata el konuldu.

İtiraf etti

Alev Ş., ilk ifadesinde eski eşini öldürmek için hastaneye gittiğini itiraf etti. Hastanenin önüne nasıl geldiğini hatırlamadığını ve alkol tedavisi gördüğünü söyleyen Alev Ş.’nin evindeki aramada ise 55 santimetre uzunluğunda ‘sallama’ denilen bıçak bulundu.

‘Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek’, ‘kasten yaralama’, ‘tehdit’ ve ‘hakaret’ suçlarından altı kaydı bulunan Alev Ş., savcılık tarafından tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Mahkeme, Alev Ş.’nin iki ay elektronik kelepçe takılarak evi terk etmemesine ve adli kontrol altına alınmasına karar verdi.