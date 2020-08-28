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    Hande Fırat: Duyumlarıma göre Sağlık Bakanlığı, kademelendirilmiş mesai üzerinde de çalışıyor

    © AFP 2020 / Adem Altan
    Türkiye
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    Konu:
    Türkiye’de Kovid-19 salgını (1408)
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    Hürriyet yazarı Hande Fırat, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı yürütülen çalışmalarla ilgili olarak kulis yazdı. Fırat, "Duyumlarıma göre Sağlık Bakanlığı, kademelendirilmiş mesai üzerinde de çalışıyor" bilgisini aktardı.

    Hürriyet yazarı Hande Fırat, "Salgın kontrolden çıkmış durumda" şeklindeki açıklaması üzerine Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan ile konuştu.

    Ceyhan'ın açıklamasının arkasında 10 gündür iyileşen vaka sayısının, yeni vaka sayısının altında seyretmesinin yattığını belirten Fırat, "Neredeyse her gün bir tanıdığımızın virüse yakalandığı haberini alıyoruz. Tanıdıklarımızdan, bizzat hastalananlardan, doktorlardan hastanelerin yoğun olduğunu hatta bazı illerde yatak sorunu yaşandığını dinliyoruz. Sorun büyüyor. Virüsü adeta ensemde hissediyorum" dedi.

    Rakamların artmasıyla tedbirlerin yeniden vatandaşların hayatına girdiğini, illere yönelik kısıtlamaların başladığını, kamuya esnek çalışma modelinin getirildiğini hatırlatan Fırat, "Duyumlarıma göre Sağlık Bakanlığı kademelendirilmiş mesai üzerinde de çalışıyor. Umarım en kısa zamanda çalışma tamamlanır" bilgisini aktardı.

    Fırat, Prof. Ceyhan ile gerçekleştirdiği görüşmeyi de şöyle aktardı:

    "Mehmet Hoca da yeni açıklanan tedbirler arasında en önemli adım olarak kamuda esnek çalışmanın getirilmesini görüyor. Bir an önce kademelendirilmiş mesaiye geçilmesi gerektiği görüşünde. Böylece toplu taşımadaki kalabalığın ve riskin azalacağını söylüyor.

    'İller yerine tüm Türkiye'

    Ancak gelinen noktada mevcut tedbirleri de yeterli bulmuyor. Yapılması gereken, salgının yeniden kontrol altına alınması. Diğer bir anlatımla, iyileşen hasta sayısının günlük yeni vaka sayısını geçmesi. Bunun için ne yapılması gerektiğini Mehmet Hoca’ya sordum:

    ‘Virüs her tarafa, yani tüm Türkiye’ye yayılmış durumda. Artık test ve vaka sayısına bakarak illere göre tedbir almak etkili olmayacaktır. Alınacak tedbirler ülke genelinde olmalı. Benim önerim yasak getirmek değil, ancak kişi sayısını kısıtlamak. Bazı etkinlikleri tamamen yasakladığınızda bireyler bunu gizli biçimde, daha tehlikeli ortamlarda yapmaya kalkıyorlar.’

    Mehmet Hoca’nın önerisi bu: Tedbirlerin artık tüm Türkiye genelinde uygulanması. İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu başta olmak üzere ülke genelinde vaka sayıları artıyor. Bayramdaki kuralsızlığın, tedbirsizliğin, gevşemenin sonuçlarını görüyoruz.

    'Pandemi eylem planı revize edilmeli'

    Prof. Mehmet Ceyhan’ın bir önerisi daha var. Pandemi eylem planının revize edilmesi:

    ‘Şu anda günlük kararlarla süreci yürütüyoruz. Bunu değiştirmek lazım. Daha önce yapılmış bir pandemi hazırlık planımız var. Ancak bunun revize edilerek bir eylem planına dönüştürülmesi gerekiyor. Vaka sayılarına göre hangi seviyede ne tedbir alınacak, ne kadar uygulanacak, hangi seviyede hangi tedbir ne şekilde kaldırılacak? Bunların hepsinin bir plana bağlanması gerekiyor.’

    'Okullar için hedef belirlenmeli'

    Mehmet Hoca, benzer bir planın okullar için de yapılması gerektiği görüşünde:

    ‘Okulların açılışı neden 21 Eylül’e ertelendi? Bu tarihin bir özelliği mi var? Hayır, yok. Erteleme tarihe göre olmamalı, hedefe göre erteleme yapılmalı. Dünya bunu yapıyor. Örneğin yeni vaka sayısı günlük test sayısının yüzde birinin altına indiğinde ya da günlük vaka sayısı 500’e indiğinde okullar açılacak gibi bir hedef konabilir. Okullar ancak belirlenen hedefe ulaşıldığında açılmalı.’"

    Konu:
    Türkiye’de Kovid-19 salgını (1408)
    Etiketler:
    yeni koronavirüs zatürresi, Koronavirüsle mücadele, Koronavirüs Bilim Kurulu, Koronavirüs aşısı, Koronavirüs ilacı, Koronavirüs, Mehmet Ceyhan, Çalışma, kademeli, Mesai, Sağlık Bakanlığı, Hande Fırat
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