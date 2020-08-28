Tophane'de tramvay halk otobüsüne çarptı

İstanbul'da Bağcılar-Kabataş seferini yapan tramvay, Tophane'de dönüş yapmakta olan halk otobüsüne çarptı. Kazada iki kişi hafif yaralandı.

İstanbul'da Bağcılar-Kabataş seferini yapan tramvay, Tophane'de dönüş yapmakta olan halk otobüsünün orta kısmına çarptı. Kaza nedeniye otobüste bulunan iki yolcu hafif yaralandı.

Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulansla hastaneye sevk edilirken, otobüste ve tramvayda hasar oluştu.

​Otobüs olay yerinden çekilirken, Metro İstanbul da Twitter'da yaptığı paylaşımda, "T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında geçici bir süre için seferlerimiz Bağcılar-Karaköy istasyonları arasında yapılmaktadır" duyurusunda bulundu.

#MetroDuyuru #T1

T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında geçici bir süre için seferlerimiz Bağcılar-Karaköy istasyonları arasında yapılmaktadır. — Metro İstanbul (@metroistanbul) August 28, 2020

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