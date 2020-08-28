Koca'dan koronavirüs hastalarına uyarı: Evden dışarı adım atmayın

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Evden dışarıya adım atmayın. Test sonucu pozitif çıkan ve 14 gün boyunca evde kendisini izole etmesi gereken hastalarımız, dışarı çıkmayın. Virüsü başkalarına bulaştırarak ağır hastalık süreçlerine ve hatta ölümlere sebep olabileceğinizi unutmayın" dedi.
EVDEN DIŞARIYA ADIM ATMAYIN.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 28, 2020
Test sonucu pozitif çıkan ve 14 gün boyunca evde kendisini izole etmesi gereken hastalarımız, dışarı çıkmayın. Virüsü başkalarına bulaştırarak ağır hastalık süreçlerine ve hatta ölümlere sebep olabileceğinizi unutmayın. pic.twitter.com/emd2ytzWrA
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