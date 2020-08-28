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    İstanbul Barosu: Ebru Timtik'in ölümü, yargı tarihi için bir utanç olarak tescil edilecektir

    © Fotoğraf : İstanbul Barosu
    Türkiye
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    Ölüm orucunun 238. gününde yaşamını yitiren avukat Ebru Timtik'in ardından açıklama yapan İstanbul Barosu, "Devletin topkeyün duyarsızlığının izah edilebilecek hiçbir makul nedeni yoktur. Onun için bu ölüm, yargı tarihi için bir utanç olarak tescil edilecektir" ifadelerini kullandı.

    İstanbul Barosu, adil yargılanma talebiyle başladığı ölüm orucunun 238. gününde hayatını kaybeden avukat Ebru Timtik ile ilgili olarak bir açıklama yayımladı.

    "Adil yargılanma hakkı talep eden bir avukat bugün, bu uğurda öldü. Günlerce yaptığı mücadelenin yetkililer tarafından görmezden gelinmesi, bu ülkenin yargı tarihine bir 'utanç' olarak yazılacaktır" denilen açıklamada, "İstanbul Barosu olarak tanıklık yapıyoruz ki, ÇHD davasında adil yargılanma hakkı ihlal edilmiştir. Adil Yargılanma Hakkının bir lütuf değil, hak olduğunu defalarca ifade eden bir kurumsallık olarak, bu ölüm karşısında şimdi 'yaşam hakkına' yönelik bir ihlalin de tanıklığını yapıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

    Açıklamada şunlar kaydedildi:

    "İlk celsesinde tahliye ile sonuçlanan bir davanın, tahliye kararı veren yargıçlarının görevden alınıp yeni bir heyet kurulduğu davadan söz ediyoruz. Yeni heyetin bütün usul kurallarını bilerek ve isteyerek uygulamadığı, özel olarak görevlendirilmiş gizli tanığın saçma sapan ifadelerinin karara dayanak yapıldığı bir davadan, daha başlamadan talimatla oluşturulan kararın bile savunma hakkı kullandırılmadan verilen bir davadan söz ediyoruz. Üstelik bütün sanıklarının avukat olduğu bir davadan..."

    'Ölümden değil avukatlık yapamamaktan korkuyordu'

    Açıklama şöyle devam etti:

    "Ebru Timtik, böylesine haksız bir yargılamanın sonucunda verilen kararın, kendisi için ölümle eşdeğer olduğunu düşünüyordu. Ölümden değil, avukatlık yapamamaktan korkuyordu. Bunu en çarpıcı biçimde anlatabilecek yolu seçerken açtığı talep, kendisinin özel bir istemi değildi. Eylemin tercihine ilişkin bir farklı yaklaşım taşıyanlar da dahil olmak üzere herkes bilmelidir ki, bu ölüm engellenebilirdi. Devletin topkeyün duyarsızlığının izah edilebilecek hiçbir makul nedeni yoktur. Onun için bu ölüm, yargı tarihi için bir utanç olarak tescil edilecektir. Ama bu ölüm, bütün avukatları bu hukuk anlayışıyla mücadele için daha bir bilinçli kılacaktır.

    O’na rahmet dilerken, gidişinin adil olmadığını biliyoruz. Bu nedenle uğruna ölüme gittiği adil yargılanma hakkının savunucusu olacağımıza söz veriyoruz. İnsana özgü hakların onunla birlikte gitmeyeceği, insan odaklı hukuku gözeten anlayışımızı bütün yargılarımızın temeline oturtacağız. O’nu uğurlarken, yaşatamadığımız için taşıdığımız duyguları, mücadelemize bayrak yapacağız. Ebru Timtik yaşayacak."

    Etiketler:
    açıklama, İstanbul Barosu, Adalet, Avukat, Açlık grevi, ölüm orucu, Ebru Timtik
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