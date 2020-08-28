MEB'den 'yüz yüze eğitim' açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan, yüz yüze eğitime ilişkin duyuru yapıldığı yönündeki haberlere ilişkin açıklama geldi.

Açıklamada, "21 Eylül’de hangi sınıf düzeylerinin “aşamalı ve seyreltilmiş” olarak yüz yüze eğitime başlayacağı henüz netleşmemiştir. Bu konuda Bakanlığımız kaynakları tarafından herhangi bir resmi açıklama yapılmamıştır. Bakanlığımız çalışma alanındaki konulara ilişkin resmî iletişim kaynaklarımız tarafından paylaşılmayan / teyit edilmeyen açıklamalara itibar edilmemesini önemle rica ediyoruz" denildi.

Kamuoyunun Bilgisine,



21 Eylül'de başlaması planlanan yüz yüze eğitimle ilgili hangi sınıfların aşamalı ve seyreltilmiş olarak okula başlayacağı henüz netlik kazanmamıştır.



Konuyla ilgili Bakanlığımız kaynakları dışında yapılan açıklamalara itibar edilmemesini rica ediyoruz. pic.twitter.com/yPKKWWmEnb — MEB (@tcmeb) August 28, 2020

​Medyada yer alan 'Yüz yüze eğitim duyurusu yapıldı' başlıklı haberlerde, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 81 ile genelge gönderildiği ve genelgeye göre, 12. ve 8. sınıfların 21 Eylül'de okula başlayacakları, 21 Eylül'den 3 hafta sonra tüm kademelerin açılmasının planlandığı ve koşullar uygun olursa 1. ve 2. sınıfların başlatılmasının da sağlanacağı iddia edilmişti.