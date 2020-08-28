Varank tarih paylaştı: 29 Ağustos 2020, 15:30

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, kişisel Twitter hesabında '29 Ağustos 2020, 15:30' notuyla bir video paylaştı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, kişisel Twitter hesabında bir video paylaştı ve buna "29 Ağustos 2020, 15:30" notunu düştü. Varank'ın paylaşımı, birçok haber sitesinde 'Heyecanlandıran paylaşım' başlığıyla kendisine yer buldu.

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