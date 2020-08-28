Galata Kulesi’ndeki restorasyona soruşturma

Galata Kulesi’nde hilti ile yapılan restorasyona ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Geçen haftalarda Galata Kulesi’nde hilti ile yapılan restorasyon çalışmalarına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma yazısında, Galata Kulesi’nde 2863 Sayılı Yasaya (Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu) muhalefet teşkil edecek eylemler olduğuna ilişkin haberler ve müştekilerin suç duyuruları olduğu belirtilerek, 'soruşturma başlatılmıştır' denildi.

Öte yandan, restorasyona ilişkin CHP Beyoğlu İlçe Başkanlığı ile Tuzla ve Kadıköy Belediye Meclis üyesi 2 kişi tarafından şikayet dilekçesi verildiği öğrenildi.