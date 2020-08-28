Fatma Girik, öldüğüne dair iddialara tepki gösterdi: Böyle haberleri nasıl yapıyorlar?

Yeşilçam'ın usta isimlerinden Fatma Girik, gayet sağlıklı olduğunu belirterek öldüğüne ilişkin iddialara tepki gösterdi. Girik, "Böyle haberleri nasıl yapıyorlar? Sağlıklıyım. Kedilerimle, köpeklerimle çok mutluyum" dedi.

Bodrum'daki evinde istirahat eden usta oyuncu Fatma Girik, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada kendisi hakkında yapılan 'öldü' haberlerine tepki gösterdi.

Hayranlarına "İnanmasınlar, gayet iyiyim, sağlıklıyım" mesajını veren Girik, şunları kaydetti:

"Böyle haberleri nasıl yapıyorlar? Sağlıklıyım. Kedilerimle, köpeklerimle çok mutluyum. Annem, kardeşim yanımda. Pandemi sürecinde kitap okuyorum. Film izliyorum."