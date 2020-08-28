Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 36 kişi daha hayatını kaybetti: Yeni vaka sayısı 1517

Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 36 kişi daha hayatını kaybetti. 24 saatte 107 bin 814 test yapıldı ve yeni vaka sayısı 1517 olarak belirlendi.

Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'deki seyrine ilişkin olarak yeni verileri yayınladı. Buna göre virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 36 artarak 6 bin 245'e ulaştı. Bugün 107 bin 814 test yapıldı. Toplam vaka sayısı, bugün tanı konan 1517 kişiyle birlikte 265 bin 515 oldu.

Bakanlığın verilerinde iyileşen hasta sayısına dair de bilgi verildi. Buna göre 24 saatte 1017 kişi sağlığına kavuştu, toplam iyileşen hasta sayısı 241 bin 809 olarak belirlendi.Söz konusu bakanlık verilerinde hastalarda zatürre oranının yüzde 7.4, ağır hasta sayısının 896 olduğu ifade edildi.

Bugün 1.517 hastamız daha var. İyileşenlerin sayısı 1.000’den fazla. Aktif hasta sayımız da ağır hasta sayımız da artmaya devam ediyor. Bugün 36 CAN daha kaybettik. Hasta sayısını da can kayıplarını da azaltacak olan tedbirlere uyumdur. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/4EexrlRuEU — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 28, 2020

​Verileri kişisel Twitter hesabında yorumlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün 1517 hastamız daha var. İyileşenlerin sayısı 1000’den fazla. Aktif hasta sayımız da ağır hasta sayımız da artmaya devam ediyor. Bugün 36 can daha kaybettik. Hasta sayısını da can kayıplarını da azaltacak olan tedbirlere uyumdur" dedi.