İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ölüm orucunun 238. gününde hayatını kaybeden avukat Ebru Timtik'in fotoğrafının İstanbul Barosu binasına asılmasına tepki gösterdi. Soylu, "İstanbul Barosu'na da yazıklar olsun, İstanbul Barosu'nun yöneticilerine de yazıklar olsun" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, adil yargılanma talebiyle başladığı ölüm orucunun 238. gününde hayatını kaybeden avukat Ebru Timtik'in fotoğrafının İstanbul Barosu binasına asılmasına tepki gösterdi.

"İstanbul Barosu'na da yazıklar olsun, İstanbul Barosu'nun yöneticilerine de yazıklar olsun" diyen Soylu, şöyle devam etti: