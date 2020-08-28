Akşener: Cumhurbaşkanı adayı olmayı çok isterim, ancak bunun için Türkiye'nin geleceği ile oynamayacağım

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, herkes gibi cumhurbaşkanı adayı olmak isteyebileceğini ancak bunun için Türkiye'nin geleceğiyle oynamayacağını söyledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gündemde yer alan konulara ilişkin olarak Halk TV'de Şirin Payzın'ın sorularını yanıtladı. Akşener, Payzın'ın "Esnafı gezmeniz cumhurbaşkanlığı adaylığı için bir nabız yoklama mı?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Türkiye'nin nefes almasına ihtiyacı var. Bunlar samimi gezilerim. Elbette aday olmayı çok isterim herkes gibi. Ama daha çok zaman var. Millet İttifakı'nın karşılıklı konuşacağı bir konu. Cumhurbaşkanı olacağım diye Türkiye'nin geleceği ile oynamayacağım."

Akşener, "Esnafı gezerken kimse bana Biden'ı sormadı. Vatandaşın suni gündemle alakalı olarak hiçbir derdi yok. Hatta bana söylenen şu; 'Farklı bir muhalefet anlayışınız var, bunun devam ettirin' dediler" diye konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın "Dolarla mı maaş alıyorsunuz?" şeklindeki ifadesinin sorulması üzerine de Akşener, şu eleştirileri yöneltti:

"Peynir 80 lira olmuş. Dün Üsküdar çarşısında söylediler, 80 lira bir peynir. Ortalama bir peynirden bahsediyorum. Dolar yok da, nasıl olacak bu işler? Sayın Erdoğan ve damadı için dünya güzel. Çokomel harika yani. Orada bir sorunları yok. Ama garibanın durumu felaket. Siz saray diye bir kavramın içine girerseniz, paralel bir evrenin içine girerseniz. Saray rejimi ayrı bir bürokrasi yarattı. Saraydaki şube müdürlerinin milletvekillerinin, bakanlarının telefonlarına çıkılmadığı bir sistemdir. İzole bir hayattır. Damat bakan empatiden yoksun bir arkadaş. Anlattığı fıkraya inanamadım. Ekonomisinin E'sinden anlamayan bir kişinin bakan olması nepotizmdir."

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