Sözcü gazetesi: Hulusi Akar, Anadolu Ajansı’na çok önemli açıklamalar yaptı ama yayınlayamadık

Sözcü gazetesi bugünkü birinci sayfasında “Hulusi Akar çok önemli açıklamalar yaptı ama!” başlığıyla bir haber yayınladı. Haberde, “Savunma Bakanı Akar, Türkiye’nin egemenlik haklarıyla ilgili dün Anadolu Ajansı’na hayati açıklamalar yaptı. Ama AA, Sözcü’ye ambargo uyguladığı için yayınlayamadık. Özür dileriz!” denildi.