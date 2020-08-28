Sağlık Bakanı Koca: Virüsle mücadelede sadece kendi hayatımızdan sorumlu değiliz

COVID-19'u yenen bir sağlık çalışanı arkadaşımız: "Hem beden sağlığı hem de psikolojik olarak çok yıpratıcı bir süreç yaşadım. Aileme bulaştırma korkusu ve onlardan uzak kalma zorunluluğu zor yönlerinden birisi." dedi. Virüsle mücadelede sadece kendi hayatımızdan sorumlu değiliz. pic.twitter.com/vSUVYQwLwh