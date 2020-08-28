Hızla kontrol altına alınan orman yangınında 2 dekarlık alan zarar gördü

Denizli’de ormanlık alanda yükselen alevlere havadan ve karadan müdahale edildi. Alevlerin yükseldiği alanda ekiplerin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alınırken 2 dekar alan zarar gördü.

Olay, Denizli'nin Honaz ilçesi Honaz Dağı Milli Parkı Gündoğdu yaylasında meydana geldi. Ormanlık alanda bir anda yükselen alev ve dumanlar paniğe neden oldu.

Çevredeki vatandaşların durumu fark ederek ihbarda bulunması üzerine bölgeye çok sayıda Orman Müdürlüğü'ne bağlı arazöz, yangın söndürme helikopteri ve Denizli Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alevlerin yükseldiği alanın bir kısmına arazöz ve itfaiyeler ile müdahale edilirken ekiplerin ulaşamadığı bölgelere ise yangın söndürme helikopteri ile müdahale edildi.

Ekiplerin hızlı ve cansiperhane müdahalesi ile alevler kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangında 2 dekar alanın zarar gördüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.