Bahçeli kendi adını taşıyacak köprüyle ilgili konuştu: Recep Tayyip Erdoğan isminin verilmesini öneriyorum

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kendi adını taşıyacak köprüyle ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Bahçeli, “Benim de bir hassasiyetim var. İsmimin köprüye verilmesinden dolayı Cumhur İttifakı'nın yıpratılmaya çalışılmasından endişe ediyorum. O nedenle köprüye Recep Tayyip Erdoğan isminin verilmesini öneriyorum” dedi.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kendisini arayarak Adana halkına hizmet verecek bir köprüye isminin verilmesinden dolayı memnun olduğunu ifade ettiğini aktardı.

Selvi, konuya ilişkin olarak Bahçeli ile gerçekleştirdiği görüşmenin devamını şöyle anlattı:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın şahsına gösterdiği vefanın önemli olduğunun altını çizdi. 'Benim de bir hassasiyetim var. İsmimin köprüye verilmesinden dolayı cumhur ittifakının yıpratılmaya çalışılmasından endişe ediyorum' dedi. MHP lideri ardından da bir teklifte bulundu. 'O nedenle köprüye Recep Tayyip Erdoğan isminin verilmesini öneriyorum' ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin kendisine de iletildiğini anlatan Bahçeli, 'Bu köprünün yapılması Adana için elzem. Trafiği rahatlatacak, Adana halkının hizmetine sunulacak. O nedenle ben bu köprünün yapılmasından yanayım. Ancak adının Devlet Bahçeli köprüsü olması yerine Recep Tayyip Erdoğan köprüsü olmasını öneriyorum' diye konuştu.

Bahçeli, önerilerini Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 'bir arkadaşı' aracılığıyla ilettiğini belirterek, eğer 'Recep Tayyip Erdoğan' ismi kabul edilmezse köprü için iki isim daha önerdi.

'İkinci öneri olarak '15 Temmuz 2016 Demokrasi ve Şehitler köprüsü' de olabilir. Zaten köprünün temeli 30 Mart 2016 tarihinde atılmıştı. Üçüncü bir isim olarak da 5 Ocak tarihi Adana’nın kurtuluş günü, o nedenle ismi '5 Ocak kurtuluş köprüsü' de olabilir' dedi.

Bahçeli, 'Bu önerileri Sayın Cumhurbaşkanı’na sunmayı bir görev bildim' diye birkaç kez altını çizme gereği duydu. Cumhurbaşkanı’nın vefasından etkilenmişti. Belli ki o da bu vefaya karşı köprüye Recep Tayyip Erdoğan isminin verilmesi jestiyle karşılık verme gereği duymuş. Siyasette pek alışık olmadığımız ama görmeyi çok arzu ettiğimiz 'vefa' ve 'jest' örnekleri bunlar.

Zeydan Karalar: Köprünün yapılmasından dolayı memnun olurum

CHP’li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da aradı. Köprünün yapılmasına karşı olmadığını ifade etti. 'Devlet Bahçeli köprüsünün yapımı imkânsızlıklar nedeniyle zaten ben gelmeden önce durmuştu. Adana halkına hizmet verecek olan köprünün yapılmasından dolayı memnun olurum. Netice itibariyle Adana halkına hizmet verecek' dedi."