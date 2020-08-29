Soylu: Kahraman ecdadımız İstiklal mücadelesini DHKP-C’li terörist hainlerin 'şehit' diye anılması için vermediler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, @mutluyldrmchp isimli bir Twitter kullanıcısının "Er ya da geç bunun hesabı sorulacak. Devrim şehitleri ölümsüzdür. #EbruTimtik" şeklindeki paylaşımına yanıt verdi.
Soylu, "Bize 30 Ağustos dersi verenler, 30 Ağustos bizim şerefimizdir. Gazi Mustafa Kemal ve kahraman arkadaşları, kahraman ecdadımız İstiklal mücadelesini DHKP-C’li terörist hainlerin 'şehit' diye anılması için vermediler. 30 Ağustos’u bize değil CHP Gençlik Kolları'na anlatın. Yazık" ifadesini kullandı.
Bize 30 Ağustos dersi verenler— Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) August 29, 2020
30 Ağustos bizim şerefimizdir..
Gazi Mustafa Kemal ve kahraman arkadaşları, kahraman ecdadımız İstiklal mücadelesini DHKP-C’li terörist hainlerin “şehit” diye anılması için vermediler.
30 Ağustos’u bize değil CHP Gençlik Kollarına anlatın.
Yazık! pic.twitter.com/CzNKulihIN
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