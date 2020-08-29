Soylu: Kahraman ecdadımız İstiklal mücadelesini DHKP-C’li terörist hainlerin 'şehit' diye anılması için vermediler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ölüm orucunun 238. gününde hayatını kaybeden avukat Ebru Timtik ile ilgili bir paylaşımı alıntılayarak "Kahraman ecdadımız İstiklal mücadelesini DHKP-C’li terörist hainlerin 'şehit' diye anılması için vermediler" paylaşımında bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, @mutluyldrmchp isimli bir Twitter kullanıcısının "Er ya da geç bunun hesabı sorulacak. Devrim şehitleri ölümsüzdür. #EbruTimtik" şeklindeki paylaşımına yanıt verdi.

Soylu, "Bize 30 Ağustos dersi verenler, 30 Ağustos bizim şerefimizdir. Gazi Mustafa Kemal ve kahraman arkadaşları, kahraman ecdadımız İstiklal mücadelesini DHKP-C’li terörist hainlerin 'şehit' diye anılması için vermediler. 30 Ağustos’u bize değil CHP Gençlik Kolları'na anlatın. Yazık" ifadesini kullandı.

Bize 30 Ağustos dersi verenler

30 Ağustos bizim şerefimizdir..



Gazi Mustafa Kemal ve kahraman arkadaşları, kahraman ecdadımız İstiklal mücadelesini DHKP-C’li terörist hainlerin “şehit” diye anılması için vermediler.



30 Ağustos’u bize değil CHP Gençlik Kollarına anlatın.



Yazık! pic.twitter.com/CzNKulihIN — Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) August 29, 2020

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