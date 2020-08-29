Türkiye, Doğu Akdeniz için yeni Navtex ilan etti. 29 Ağustos-11 Eylül arasında atış eğitimi yapılacak.

Türkiye, Doğu Akdeniz'de sismik çalışmalarla ile birlikte eğitimlerine de devam ediyor. Son Navtex ilanı ile Doğu Akdeniz'de 29 Ağustos-11 Eylül arasında atış eğitimi yapılacağı duyuruldu.

Eğitim yapılacak bölgenin koordinatları paylaşıldı. Oruç Reis, Ataman ve Cengizhan gemilerinin Doğu Akdeniz'deki sismik çalışmaları da 1 Eylül'e kadar uzatılmıştı.