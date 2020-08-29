Bakan Selçuk, 'Özel okullarda indirim olacak mı?' sorusunu yanıtladı: Herkesin yapması konusunda bir mutabakat var

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 21 Eylül'de belirli sınıflarda yüz yüze eğitimin başlatılacağını duyurdu. Selçuk, "Özel okullar indirim yapacak mı?" şeklindeki soruya da "Okula göre değişen bir durum söz konusu, ama herkesin yapması konusunda bir mutabakat var" yanıtını verdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının gölgesinde başlayacak eğitim-öğretim yılıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Sözlerinin başında yapay zekanın önemine dikkat çeken Selçuk, "Yapay zeka temelli bir eğitim içeriği olması bakımından öğrencinin ilgi ve seviyesini ölçen, öğrencinin çalışma hızına göre bölümlerini değiştiren bir zeka; veya bir öğrencinin bilemediği sorunun hangi konudan kaynaklandığını bulan, ekrana tekrar etmesi gereken konuyu ekrana getiren bir sistem. 1 milyon öğrenci varsa bir milyon ayrı sınav yapabilen bir sistem" dedi.

Selçuk'un açıklamalarının devamında şunlar öne çıktı:

"Uzaktan eğitimi anlık olarak ölçüyoruz. Şu anda hangi sınıf düzeyinde, kaç canlı sınıfta hangi hareket var, kaç öğretmenimiz aktif, orta öğretimdeki öğretmenlerin aktivitesi nedir, hangi şehirdedir, hangi kasabadadır, bütün bunları anlık olarak izliyoruz. Her an ölçüyoruz. Bu değişimlere bakma imkanımız oluyor. Tıklanma sayısı ve sürdürülebilir şekilde bunun gerçekleşmesinin önemli olduğunu söyleyebilirim. İndirme sayıları, hangi cihazlardan indirme olmuş, bu kadar ayrıntıya kadar bilip takip edebiliyoruz. İnternet paketi olmayan çocuklarımıza destek olmak, operatörlerden haber geldi. Çocuklarımızın internet kotaları iki katına çıkarılıyor. Fırsat adaletine yönelik başka çalışmalarımız da var.

Yaz tatilini de eğitim alanında değerlendirdik. Yabancı dille ilgili yaza özel bir program yaptık. Okuyorum Yazıyorum diye bir kuşak program oluşturduk. Birinci sınıfa gidenlerin eksiğini gidermek için bir gayretimiz oldu.

'Öğretmenler için de eğitim paketleri hazırlandı'

Öğretmenler için de paketler hazırladık. Öğretmen hangi konuda ihtiyaç hissedebilir bunun araştırmasını yaptık. Velilere ' Bizden kuşak ' diye bir kuşak yaptık. Onlarca konuda Türkiye'nin birikimi yüksek insanlarının gönüllü katkılarıyla nerede neye ihtiyaç duysak kurumlar kuruluşlar katkı sağladı. Meslek tanıtımları yaptık. Okuma kitapları çıkarttık. Okuma yazma ile ilgili kitaplar, mobil uygulamalar çıkarttık. Tüm bunlara baktığımda; bunlar yeter mi hayır. 38 ilden 190 bin civarında öğretmenle canlı platformda görüşme imkanı buldum. Bir MEB Bakanının, öğretmenleriyle yüz yüze görüşüp 'nasılsınız iyi misiniz' demesini bile çok önemsiyorum. Hepinize müteşekkiriz mesajını vermek benim için çok önemli.

Öğrencilerle de görüşme yaptık. Velilerle toplandık, özel eğitime ihtiyacı olan çocukların velilerini davet ettik. 496 bin öğretmenimize eğitim verdik. Öğretmenlerimiz ihtiyaç hasıl olduğu için talepkar oldular. Dijital beceri eğitimine binlerce talep geliyor. Artık kişiye özel eğitim verebiliyoruz. Dünyadaki büyük kuruluşların gönüllü desteği oldu. Yüz binlerce öğretmenimizin dijital beceri eğitimi alması, sertifika almalarını sağlıyoruz. 5 binden fazla lise öğrencimiz uluslar arası geçerliliği olan sertifikalar aldılar.

Kamuda ilk kez robotların kullanıldığı bir sistem kurduk. Herkesin sorusunu anlık yanıtlayabilen robotlar. Sürekli öğreniyorlar ve daha geniş cevaplar veriyorlar.

'Biz kendi toplumumuza bakarak ihtiyaçlarımızı saptadık ve çocuklarımız için eğitim paketi hazırladık'

Öğrencilere uyum konusunda paketler hazırladık. Dünyada bununla ilgili çok çalışma var. Avrupa'da pek çok ülke okulları açtı. Hepsinde de bazı uyum çalışmaları var. Biz kendi toplumumuza bakarak ihtiyaçlarımızı saptadık ve çocuklarımız için eğitim paketi hazırladık. Aylardır hazırlanıyor. 31 Ağustos'ta eğitim başlamazsa senaryomuz var demiştim ya. İki ay önce onu da hazırlamıştık. Hiç eksik hissetmiyoruz. Sadece kaliteyi yükseltmeye çalışıyoruz.

Canlı sınıfla ilgili imkanlarımızı başlangıca göre bu süreçte asgari 10-12 kat artırıyoruz. Çalışma kitapları ilk kez çocuklarımıza, ders kitabının dışında çocuklarımızın eline somut ders kitapları verilecek. Öğretmenler, veliler, ders kitabı dışında kitaba ihtiyaç duyuyor. O kitaplar bütün ilkokul öğrencilerimize dağıtılacak. Ders kitapları okullara gönderildi. Öğretmenlerin mesleki eğitimlerinde büyük atak yapıyoruz. Velilere rehberlik konusunda aynı şeyi söyleyebilirim.

Okulun temizliği konusunda hangi standartlar olmalı üç aydır TSE ile çalışıyoruz. İl müdürleriyle her hafta görüşüyoruz ve hangi okullarda hangi eksikler var, bu eksikleri okul okul saptıyoruz. Her bir okulun ihtiyacını belirledikten sonra o okula gönderme şansımız var. Kendimiz ürettiğimiz için tedarikte sıkıntı yaşamıyoruz. Okulların eksiğini gidermekle ilgili sorun yaşamıyoruz. Bunları tamamlayıp 'Okulum Temiz' belgesiyle tamamlıyoruz.

'EBA'ya erişimi olmayan çocuklara 17 kitaptan oluşan set verilecek'

İnternete erişimde bulunduğu yer nedeniyle, mezralar, yaylalarda çocuklarımızın erişiminde sorun var. 16 milyon çocuğun erişimiyle alakalı problem görünmüyor ama yaklaşık 1 buçuk milyon çocuğun erişim sorunu var, bunu biliyoruz. O çocukları EBA'da göremiyoruz. Bu çocuklara nasıl erişeceğiz? Her bir çocuğumuza 17 kitaptan oluşan bir set veriyoruz. Köy okullarındaki, mezralardaki çocuklarımıza veriyoruz. 5 bin 200 destek noktası kuruyoruz. Bu noktaları önümüzdeki haftadan itibaren her yerde görebilirsiniz.

Okuyanbalık diye bir site kurduk. Çocukların okumasını teşvik edecek. Podcast oluşturduk. Tüm uzaktan eğitim çalışmalarıyla ilgili neye ihtiyaç varsa uzaktanegitim.meb.gov.tr'den ulaşılabilir.

Uzaktan eğitimin hakkını sonuna kadar vermek istiyoruz. Bizim bu süreçte kendimize özel kendi riskimize özgü hesaplamalarımızı yapıyoruz. Şu an uzaktan eğitim çok daha kıymetli. Uzaktan eğitim altyapının daha zayıf olduğu gibi algılanmıyor. Niteliği uluslararası standartlara taşınmış bir yer olarak görüyoruz. Eksikleri tamamlamak için ne gerekiyorsa yapacağız."

Eğitim-Sen'e yanıt: Daha zekice açıklamalar yapılmalı

Eğitim-Sen’in geçen hafta açıkladığı ve öğretmenlerin göreve başlamasından bu yana 176 okulda koronavirüs vakaları görülmesi ile ilgili değerlendirmesi hatırlatılan Selçuk, sağlık açısından risk taşıyan eğitim çalışanlarının bilgisine hakim olduklarını söyledi. 4.5 milyon devlet memurunun, 1 milyon sağlık çalışanının, polislerin görevlerinin başında olduğunu belirten Selçuk, “Dedikodular düzeyinde değil gerçek bilgilere sahibiz. Siz hiç karayollarında ya da devlet bankalarında korona vakası haberi gördünüz mü? Daha zekice açıklamalar yapılmalı ve istismar zemini oluşmasına izin verilmemeli” dedi.

Soru - cevap

- Milyonlarca insanın gözü bu toplantıda. İki sorum olacak. Birincisi özel okullar meselesi... Özel okul temsilcileri ve yöneticileriyle görüşmelerinizin olduğunu biliyoruz. Velilerin indirim talepleri var. Buradan somut bir sonuç çıktı mı? İkincisi, benim iki kardeşim öğretmen. Biriyle aynı evde yaşıyoruz. EBA'da öğrencilerini toplayamamaktan şikayetçilerden. Ellerinde bir yaptırım hakkı olmamasından şikayet ediyorlar.

Tabii özel okullarla ilgili olarak defalarca toplantılar yapıldı. Her bir okulun ayrı ayrı şartları, ücreti nelerdir. Bunlarla ilgili birtakım çözümleme çalışmaları yapıldı. Biz özel okulların, velilerin talepleri doğrultusunda tedbirler alması noktasında beklentilerimizi çok net olarak ifade ettik. Onların da bir deklarasyonu oldu. Biz bu talebe uyarak özel okullarda indirim yapma konusunda, okula göre değişecek bir durum söz konusu. Bizimle ilgili bir başka husus da vergi ve benzeri hususlar konusunda veli lehine bazı kolaylaştırmalar neler olabilir? Büyük ihtimalle bir hafta içerisinde belirli bir noktaya gelmiş olacağız. Netleşen konu şu, velilerimizin taleplerini özel okullarımızın dikkate alacağını umuyorum. Almaları için de diyalog içindeyiz.

Bu işin başında biz her öğrencimizi zorlayarak, devam şartıyla bu işi takip noktasında birtakım iş ve işlemler yapamadık. Çünkü henüz altyapı hazır değildi. Gerek devamla ilgili, gerek ölçme-değerlendirmeyle ilgili bazı belirlemeler öğretmenlerimizin işlerini kolaylaştıracak.

'Belirli sınıflarda 21 Eylül'de yüz yüze eğitimi başlatacağız'

- Okullar 21 Eylül'de açılacak mı?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın tek başına alması gereken bir karar değil bu. İşbirliği içerisinde olmamız gerekiyor. Biz bakanlık olarak tabii ki yüz yüze eğitim isteriz bütün alt yapıyı da kurduk. Salgının seyrine ilişkin net olarak kurulun tavsiyesi doğrultusunda hareket edeceğiz. Sağlık Bakanlığımız dese de okulların tamamının açılmasında sakınca yoktur. Biz tabii ki açarız. Biz belirli sınıflarda 21 Eylül'de yüz yüze eğitimi başlatacağız. Şu anda bununla ilgili bir değişiklik yok.