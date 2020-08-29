Uzmanlara göre koronavirüs aşısı en erken 2021'de

Koronavirüs aşısında Rusya ve Almanya başta olmak üzere birçok ülke insan denemelerine başladı. Bu gelişme, ‘Ufukta aşı göründü mü?’ sorusunu akıllara getirdi. Uzmanlar, aşının en erken 2021’in ilk çeyreğinde hazır olabileceğinde hemfikir.

Bilim Kurulu üyeleri Prof. Dr. Levent Yamanel, Recep Öztürk ve Serap Şimşek Yavuz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı yürütülen aşı çalışmalarını değerlendirdi. Hürriyet'ten İdris Emen'e konuşan üç uzman, şunları kaydetti:

GATA Yoğun Bakım ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Levent Yamanel: “Şu anda bütün dünyada koronavirüs aşı çalışmaları sürüyor. Son aşama olan faz-3’te aşı gönüllüler üzerinde deneniyor. Bu çalışma da bir-iki aydan daha uzun sürüyor. Tahminime göre koronavirüs aşısı 2021’in ortalarında hazır olacak. Bu da yaklaşık 1.5 yıllık bir çalışmaya tekabül ediyor. Ebola aşısı 5-6 yıllık bir çalışma sonucunda bulunmuştu. Kıyaslama yapıldığında 2021’in ortasında koronavirüs aşısının hazır hale gelmesi iyi bir sonuç olur. Sağlık Bakanlığı aşı çalışmalarını yakından takip ediyor. Birkaç ülke aşı geliştirme çalışmaları için Türkiye ile işbirliği yapmak istiyor.”

'Toplumu aşılama zaman alır'

İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk: “Türkiye şu anda kendi aşı çalışmalarına devam ediyor. Birçok ülkede de aşı çalışmaları yapılıyor. Çin ve Almanya aşı çalışmasında kullanım öncesi aşama olan faz-3 aşamasına girdi. Bu çalışma yaklaşık iki-üç aylık bir süreyi kapsıyor. İlk aşılar 2021’in ilk üç ayında veya sonlarında kullanıma girebilir. Öncelikle üretilecek aşıyı toplumlar belli oranda temin edebilecek. Herkesin aşılanması kolay değil, zaman alacak bir süre. O yüzden kesinlikle korunma tedbirlerinde en ufak bir rehavete kapılmamalıyız.”

'Önlemleri bırakmamalıyız'

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz: “Faz-3 aşaması olumlu sonuçlanırsa koronavirüs aşısı 2021’in içinde kullanıma hazır olacak. Şu anda bilim dünyasında aşı yarışı var. Herkes aşıyı bulmak için çaba gösteriyor. Biz aşı çalışmalarının sonbaharda bu noktaya gelebileceğini bekliyorduk. Ancak şu an için elimizde koronavirüse karşı ne etkili bir ilaç ne de aşı var. Elimizde sadece koruma önlemleri var. O yüzden koruma önlemlerine harfiyen uymalıyız. ‘Maskeni tak, mesafeni koru ve hijyenine dikkat et’ bu kuralı her saniye aklımızda tutmalıyız.”