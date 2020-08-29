AK Partili Turan: İstanbul Barosu ve CHP'li yöneticiler, milletimize ve şehit savcımıza ihanet etmiştir

Çanakkale'nin Çan ilçesine gelen AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, 18 Mart Çan Termik Santrali ile Çan Linyit İşletmesi'ni ziyaret ettikten sonra gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

İstanbul Barosu'nda yaşananların kabul edilemez olduğunu vurgulayan Turan, şöyle konuştu:

"Barolar; marjinalleşen, teröriste destek veren, köhne zihniyetin yuvası haline gelmemeli derken boşa demiyorduk. İstanbul Barosu yönetimi ve CHP'li yöneticiler, milletimize ve şehit savcımıza ihanet etmiştir. Yazıklar olsun. İstanbul Barosu gibi çok sayıda CHP'li yöneticinin de örgüt üyeliğinden mahkum bir isme bu denli, adeta kurumsal bir duruşla sahip çıkması milli güvenlik meselesidir. CHP iktidar olsa ölen DHKP-C'li için tören mi düzenleyecek, heykelini mi dikecekti?

Görevi başındayken şehit düşen savcımız için gösterilmeyen hassasiyet, terör örgütünün sözde Türkiye sorumlusu ile aynı bölmede yakalanan ve cezaevinde ölen biri için gösteriliyor. Terör sevicilik gelenek oldu bunlarda, söküp atamıyorlar içlerinden. Milletimiz bu ihaneti unutmaz."