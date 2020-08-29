MSB'den 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter'dan paylaştığı mesajda, "Deniz Kuvvetlerimize ait 21 gemimiz, 20 liman ziyareti icra edecek. Sahile mümkün olan en yakın mesafede demirleyecek olan gemilerimizde günbatımında bayrak töreni ile birlikte İstiklal Marşı okunacaktır" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasak kararıyla çok tartışılan 30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili Twitter'dan bir paylaşımda bulundu.

Mesajda, "30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahları Kuvvetleri Günü kapsamında, Deniz Kuvvetlerimize ait 21 gemimiz, 20 liman ziyareti icra edecek. Sahile mümkün olan en yakın mesafede demirleyecek olan gemilerimizde günbatımında bayrak töreni ile birlikte İstiklal Marşı okunacaktır" ifadelerine yer verildi.

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahları Kuvvetleri Günü kapsamında, Deniz Kuvvetlerimize ait 21 gemimiz, 20 liman ziyareti icra edecek. Sahile mümkün olan en yakın mesafede demirleyecek olan gemilerimizde günbatımında bayrak töreni ile birlikte İstiklal Marşı okunacaktır. pic.twitter.com/WGAgCaRTHK — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 29, 2020

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