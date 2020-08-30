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    Milli Eğitim Bakanı Selçuk’tan 'Hocam Bir Dakika, Bir Sorum Var' paylaşımı

    © AA / Yıldız Aktaş
    Türkiye
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    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitime ilişkin “Hocam Bir Dakika, Bir Sorum Var" başlığıyla hazırlanan 5 adet kısa video paylaştı.

    Selçuk, videolarla "Uzaktan Eğitimle İlgili Herkes Bilgi Sahibi Mi?", "Okullarda Hijyen Kuralları Nasıl Uygulanacak?", "Canlı Sınıf Nedir, Neden Önemlidir?", "Veli Olarak Biz Sürece Nasıl Destek Verebiliriz?", "İnternet Erişimi Olmayan Çocuklarımız İçin Neler Yapıldı?" sorularına cevap verdi.

    İlk videoda, Bakan Selçuk, "Uzaktan Eğitimle İlgili Herkes Bilgi Sahibi Mi?" sorusuna cevap verdi. Selçuk, "Diyebilirim ki uzaktan eğitimi duymayan yok ancak az da olsa denemeyenler mevcut. Bu yüzden uzaktan eğitime gereken özeni gösterelim, diyorum. Bu benim, Bakanlığımızın ya da ülkenin tercihi değil. Dünyaca sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz, daha iyi sonuçlar almak için bulduğumuz çözümleri hep birlikte denemeli, sahiplenmeliyiz. EBA internet sitesinin sağ alt tarafında yer alan EBA Asistan uzaktan eğitime dair tüm sorularınızı cevaplamak için hazır” ifadelerini kullandı.

    Bakan Selçuk, "Canlı Sınıf Nedir, Neden Önemlidir?" başlıklı videoda ise canlı sınıfların uzaktan eğitimin önemli bir parçası olduğunu belirtti. Ayrıca Selçuk, canlı sınıflarda yoklama da alındığını aktardı.

    ​31 Ağustos-18 Eylül tarihlerinde yapılacak uzaktan eğitim sürecinde tüm öğretmenlerin canlı ders uygulamaları gerçekleştirebileceğini vurgulayan Selçuk, canlı sınıfların uzaktan eğitimdeki verimi artırdığını aktardı.

    Bakan Selçuk, "Veli Olarak Biz Sürece Nasıl Destek Verebiliriz?" başlıklı videoda ise ailelere önerilerde bulundu.

    ​"İnternet Erişimi Olmayan Çocuklarımız İçin Neler Yapıldı?" sorusuna cevap veren Bakan Selçuk, mart ayından itibaren dijital aracı olmayan ailelere cihaz ulaştırıldığını anlatarak, yeni tedbirlerle ilgili hazırlıkların sürdüğünü kaydetti.

    ​"Okullarda Hijyen Kuralları Nasıl Uygulanacak?" sorusunun yer aldığı videoda ise Selçuk, Türk Standardları Enstitüsü ile bu konuda çalışma yaptıklarını ifade etti.

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