Ahmet Hakan'dan AK Partili Taşar'a: Asaletten susmanın sırası mı?

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, 'Kızılay'a bağışlanan etlerin kardeşine ait otelin mutfağında kullanıldığı' yönündeki iddialarla gündeme gelen AK Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar'a seslenerek, "Asalet sahibi bir insan 'Yoksulların etlerini oteline istifledi' gibi bir iddia karşısında susmaz" ifadesini kullandı.

AK Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar, 'Kızılay'a bağışlanan etlerin kardeşine ait otelin mutfağında kullanıldığı'na dair iddiaları yalanlayarak 'Suskunluğum asaletimden' açıklaması yaptı.

Bugünkü köşe yazısının ilgili bölümünde vekil Taşar'ın açıklamasını eleştiren Ahmet Hakan, 'Asaletten susmanın sırası mı Sayın Vekil?' diye sordu.

Hakan, yazısında şu ifadelere yer verdi:

"AK Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar hakkında 'Kızılay’ın yoksullar için dağıtacağı etler otelinde görüntülendi' diye bir iddia ortaya atıldı.

'Bu lafa cevap vermezseniz asaletiniz kesin bozulur'

Doğru mudur, değil midir? Bilmiyorum. Saçma bir iddia mıdır, değil midir? Onu da bilmiyorum. Bildiğim şey, milletvekili Taşar’ın bu iddiaya karşı verdiği cevap.

Şöyle demiş: 'Her lafa verecek cevabım var. Lakin bir lafa bakarım laf mı diye. Bir de söyleyene bakarım adam mı diye. Suskunluğum asaletimden.'

Cemal Taşar Bey... Asalet sahibi bir insan, 'Yoksulların etlerini oteline istifledi' gibi bir iddia karşısında susmaz. Tamam, her lafa cevap vermeyin, asaletiniz bozulmasın. Ama bu lafa cevap vermezseniz asaletiniz kesin bozulur."