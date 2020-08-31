Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 durum raporlarını yayımlamayı durdurdu

Bakanlık, 29 Haziran’dan itibaren günlük ve haftalık Kovid-19 durum raporları internet sitesiden yayımlamaya başlamıştı.

Bu raporlarda vakaların ve ölümlerin bölgelere, yaş gruplarına göre dağılımına yer veriliyor, ölüm ve hastalık hızları hesaplanıyordu.

Ancak bir süredir bu çalışmanın durdurulduğu görüldü. 5 gündür günlük durum raporlarını yayımlamayan bakanlık, son olarak 24 Ağustos tarihinde 17-23 Ağustos haftasının durum raporunu yayımladı.