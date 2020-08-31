Bakanlık, 29 Haziran’dan itibaren günlük ve haftalık Kovid-19 durum raporları internet sitesiden yayımlamaya başlamıştı.
Bu raporlarda vakaların ve ölümlerin bölgelere, yaş gruplarına göre dağılımına yer veriliyor, ölüm ve hastalık hızları hesaplanıyordu.
Ancak bir süredir bu çalışmanın durdurulduğu görüldü. 5 gündür günlük durum raporlarını yayımlamayan bakanlık, son olarak 24 Ağustos tarihinde 17-23 Ağustos haftasının durum raporunu yayımladı.
© Fotoğraf : https://sbsgm.saglik.gov.tr/TR,66424/covid-19-situation-report-turkey.html
Sağlık Bakanlığı Kovid-19 durum raporlarını yayımlamayı durdurdu
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