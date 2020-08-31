Cumhurbaşkanı Erdoğan: Akdeniz ve Ege'de korsanlığa asla 'eyvallah' etmeyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun Limanı'nda “2020-2021 Su Ürünleri Av Sezonu Açılışı”na katıldı.



Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Eski sömürgecilerin gazına gelerek Türkiye'ye karşı efelenenlere yakın tarihlerini yeniden okumalarını tavsiye ediyorum" dedi.

"Denizlerimizden müjdeli haberler bekliyoruz"

"Bu sene denizlerimizden müjdeli haberler bekliyoruz." diyen Erdoğan, "Karadeniz'deki 320 milyar metreküplük keşif suların altının da bereketliliğini gösterdi." değerlendirmesinde bulundu.

"Korsanlığa 'eyvallah' etmeyiz"

Erdoğan, "Türk milleti olarak biz ne hak yeriz ne de hakkımızı yediririz. Akdeniz ve Ege'de korsanlığa, haydutluğa asla 'eyvallah' etmeyiz." diye konuştu.