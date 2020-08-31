Mansur Yavaş'ın aşure gönderdiği hemşireyi tehdit eden Kaan Altınok gözaltına alındı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya paylaşımıyla kendisinden aşure isteyen Büşra hemşire ve çalışma arkadaşlarına aşure yolladı. Başkan Yavaş'ın, Büşra hemşire ile olan karşılıklı mesajlarını paylaşmasının ardından Kaan Altınok isimli bir kullanıcı, Büşra hemşireyi tehdit etti. Bu yazışma üzerine paylaşımını silen Büşra hemşire, kullanıcı adını da değiştirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), söz konusu kişinin gözaltına alındığını ve hakkında adli işlem başlatıldığını duyurdu.

Sosyal medyada bir hemşireye karşı hakaret ve tehditte bulunan @SKaanaltnok1 rumuzlu hesabın yöneticisi Süleyman Kaan Altınok isimli şahıs, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce gözaltına alınmış olup hakkında adli işlem başlatılmıştır.



❗Kamuoyuna saygıyla duyurulur pic.twitter.com/cpMwd28VMt — Türk Polis Teşkilatı (@EmniyetGM) August 31, 2020

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