İzmir'de cesedi toprağa gömülü bulunan genç kızla ilgili 2 kişi tutuklandı

İzmir'in Bornava ilçesinde, bir moloz döküm alanında gömülü halde bulunan 16 yaşındaki Ceren Duman'ın ölümüyle ile ilgili gözaltına alınan 22 yaşındaki S.Ö. ve T.Y. ile olayın gerçekleştiği günlük kiralık evi kiralayan 2 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

S.Ö. ve T.Y. sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, diğer iki kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 28 Ağustos'ta ihbar üzerine Naldöken Mahallesi'ndeki moloz döküm alanında çalışma başlatmış, çalışma sonucu toprağa gömülü ceset bulunmuş, cesedin Ceren Duman'a' ait olduğu belirlenmişti.

Olayla ilgili S.Ö. ve T.Y. ile evi kiralayan iki kişi gözaltına alınmıştı.