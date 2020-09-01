Kayıt
15:46 02 Eylül 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    Bahçelievler’de kadın cinayeti

    © İHA /
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 113
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/01/1042759555_0:213:1200:888_1200x675_80_0_0_bd4f56223e2783f1d62c26b5f4c2ebfd.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202009011042759585-bahcelievlerde-kadin-cinayeti/

    Bahçelievler’de bir kadın, tartıştığı erkek arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Kız arkadaşını bıçakladığı sırada kendisi de yaralanan adam hastaneye kaldırıldı.

    Olay, geçtiğimiz Cuma günü saat 18.00 sıralarında Bahçelievler Şirinevler Mahallesi Gamsız Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kız kardeşi ile birlikte yaşayan Sevim Sökmensuer (37), erkek arkadaşı Orhan A. ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Sözlü tartışmanın bir süre sonra kavgaya dönmesi ile Orhan A., kız arkadaşını bıçakla yaraladı. Olay esnasında kendisi de yaralanan Orhan A., evden ayrılarak kaçmaya çalışırken yere yığıldı. Olayı gören vatandaşlar ise durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralı Orhan A. hastaneye kaldırılırken, olayı söylemesi üzerine polis ve sağlık ekipleri Sevim Sökmensuer’in evine gitti.

    polis - olay yeri girilmez
    © Fotoğraf : DHA
    Diyarbakır'da kadın cinayeti: Cezaevinden kaçtı, eşini sokak ortasında katletti

    Yapılan ilk incelemede Sökmensuer’in hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yerindeki çalışmaların ardından Sevim Sökmensuer’in cenazesi önce Adli Tıp Kurumuna, daha sonra da defnedilmek üzere memleketi Afyonkarahisar’a gönderildi.

    Olayı anlatan bina sakinlerinden Güner Karaoğlu, “O gün evdeydik. Dışarıdan sesleri duyduk. Evden çıktığımızda öğrendik cinayet işlenmiş ama neticesini sonradan öğrendik. Bu evde daha önce iki bayan yaşıyordu. Sonra 6 ay önce yanlarına bir erkek geldi. Sonra onların birbirlerini bıçakladığını öğrendik. Bayanın öldüğünü duyduk. O bıçaklayan da kaçmış. Taksi durağının orada yığılmış kalmış. Hastaneye kaldırılmış. Şu anda yoğun bakımda olduğunu biliyoruz. Bayan da hayatını kaybetti. Allah rahmet eylesin. Bu cinayetlerin önüne geçilmesi gerekiyor. Her gün her yerden kadın cinayetlerini duyuyoruz. Artık bunları duymak istemiyoruz. O anı duymadık ama o andan sonrasına şahit olduk. O an hiç seste duyulmadı. Diğer komşularla da konuştuk. En ufak bir ses bile duyulmadı. Birbirlerini herhalde kavga esnasında bıçaklayarak yaralamışlar. Biri vefat etti, diğeri de yaralı. Komşuluğumuz yoktu ama sokakta görünce merhaba diyorduk. Sonuçta insanlardı. Hiçbir bayanın bu şekilde ölümü hak etmediğini biliyoruz. Olmaması gerekiyor. Üzgünüz açıkçası” dedi.

    Kız arkadaşını bıçaklayan Orhan A.'nın Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Hayatını kaybeden Sevim Sökmensuer’in ise ölmeden önce çekmiş olduğu bir videoyu sosyal medyada paylaştığı ortaya çıktı.

    Polis, olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor.

    Etiketler:
    Bıçak, Kadın cinayeti, Bahçelievler
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Yarışmanın Hayvan Portresi kategorsinde birinci seçilen Richard Robinson'un Leopard Anemone isimli fotoğrafı
    Avustralya 2020 Doğa Fotoğrafçısı Yarışması’nın kazananları
    Karikatür
    Fransa Cumhurbaşkanı Macron 3 hafta sonra yeniden Lübnan’ı ziyaret etti
    İnfografik
    AK-12 saldırı tüfeği
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet