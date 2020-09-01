Cindoruk: Krizi fırsata çevirip 12 Ada’yı isteyebiliriz, Türkiye Ege’deki ada ve kayalıklara el koyacağını açıklamalı

Milli Merkez Başkanı ve TBMM eski Başkanı Hüsamettin Cindoruk, Doğu Akdeniz'de yaşanan krizi değerlendirdi. Cindoruk, “Yunanistan krizi Meis Adası'na asker gönderecek derecede tırmandırdığına göre bizim de Yunanistan politikalarımızda bazı değişiklikler yapmamız gerekir. Türkiye Ege’deki ada ve kayalıklara el koyacağını açıklamalı” dedi.

TBMM eski Başkanı Cindoruk, silahsız statüde olması gerekirken silahlandırılan 12 Adalar'ın Türkiye tarafından istenebileceğini ve bu yönde bir politika izlenmesini de önerdi.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre Hüsamettin Cindoruk, “Herkesle kavgalı görünen dış politikamızın derhal gözden geçirilmesi ve milli menfaatler temelinde yeniden düzenlenmesi gereklidir” diyerek şunları söyledi:

Türkiye, Lozan Antlaşması'nda silahsız statüde kalmaları kaydıyla egemenliği Yunanistan'a verilmiş olan adalardaki silahlanmaya derhal son verilmediği takdirde bu adaların Yunan egemenliğinde kalmasını tanımayacağını, dolayısıyla kendisine verilmesi gerektiğini ortaya koyan bir yeni politikaya yönelmelidir. Bu konuda BM dahil bütün uluslararası platformlarda girişimler yapılmalı ve gerekirse bir süre verilmelidir.

'Doğu Akdeniz'de gerilim tırmanıyor'