Adana'da 'Evli kadına mesaj atan' kişiye linç girişimi: Özel harekat polisleri kurtardı

Adana'da evli kadına telefondan mesaj attığı ve takip ederek tacizde bulunduğu öne sürülen S.A., kadının yakınları ve mahalle sakinleri tarafından darbedildi. Öfkeli kalabalığın elinden polis tarafından kurtarılan şüpheli, daha sonra gözaltına alındı.