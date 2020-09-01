Erdoğan: İstanbul Barosu'ndaki pankartın, Savcı Kiraz'ın kemiklerini sızlatmanın ötesinde anlamları olduğunu düşünüyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şehit savcımızı katleden terör örgütü mensuplarına destek için açlık grevine giden avukatları vazgeçirmek için devlet üzerine düşeni yapmıştır. Buna rağmen grevini sürdüren bir avukatın ölümü üzerine İstanbul Barosu binasına asılan pankartın, şehidimizin kemiklerini sızlatmanın ötesinde anlamları olduğunu düşünüyoruz" dedi.