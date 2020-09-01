Bazı sağlık kuruluşlarının pozitif vakaları sisteme girmediği ortaya çıktı

Milliyet'ten Aykut Yılmaz'ın haberine göre, Kovid-19 vakalarındaki artış sürerken Sağlık Bakanlığı’nın koronavirüs teşhisi için kullanılan PCR testini yapan kuruluşlara gönderdiği uyarı yazısı, 8 Ağustos’tan sonra bazı sağlık kuruluşlarının pozitif çıkan sonuçları bu verilerin toplandığı sisteme kaydetmediklerini ortaya çıkardı.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nce, Kovid-19 PCR testi çalışan tüm kuruluşlara gönderilen yazıda, pandeminin başından bu yana bakanlıkça başarılı bir şekilde yürütülen filyasyon çalışmalarının etkili olarak yapılabilmesi için laboratuvar istemlerinin bakanlığın Halk Sağlığı Yönetim Sistemi (HSYS) üzerinden, test sonuçlarının girişinin ise ilgili kuruluş tarafından Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemi (LBYS) üzerinden gerçekleştirilmesi gerektiği hatırlatıldı.

Yazıda, Kovid-19 (SARS-CoV-2) Reverse Transkriptaz PCR testi çalışma izninin, bünyesinde ruhsatlı mikrobiyoloji laboratuvarı olan tüm kuruluşlara verildiği ancak 8 Ağustos 2020’den bugüne kadar bazı sağlık kuruluşlarının çalıştıkları test sonuçlarını sisteme kaydetmediklerinin tespit edildiği belirtildi.

'Gerekli yasal işlem yapılacak'

Bu durumun test sonucu pozitif olan vatandaşların tedavileri ve temaslı oldukları kişilerin filyasyon çalışmalarında aksaklıklar yaşanmasına neden olduğu vurgulanan söz konusu yazıda, şunlar kaydedildi: “Bu nedenle laboratuvar istemlerinin Bakanlığımız Halk Sağlığı Yönetim Sistemi (HSYS) üzerinden, test sonuçlarının girişi ise ilgili kuruluş tarafından Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemi (LBYS) üzerinden gerçekleştirilmesinin bir kez daha hatırlatılmasında fayda görülmüştür. Aksine davranan sağlık kuruluşlarımızın test çalışma yetkisi kaldırılacak olup, sorumlular hakkında gerekli yasal işlem yapılacaktır.”

Söz konusu yazıda test sonuçlarını bildirmeyen kuruluşlar özel olarak belirtilmedi.

Kovid-19 pozitif çıkan sonuçlarla ilgili sisteme giriş yapmama sorunun ağırlıklı olarak özel kuruluşlarda yaşandığı öğrenildi.