Barış Atay’a saldıran 4 kişinin kimliği belirlendi, 1'i gözaltına alındı

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Barış Atay’a saldıran 4 şüphelinin kimliği belirlendi. Yapılan tespitlerin ardından şüphelilerden biri de gözaltına alındı.

İstanbul Kadıköy'de geçen akşam Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Barış Atay'a bir grup tarafından saldırılmıştı. Saldırı ardından Atay, Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne götürülmüş, tedavi altına alındığı öğrenilmişti.

Sabah’tan Sema Alim Dalgıç’ın haberine göre, Atay'a saldıran 4 kişinin kimliği tespit edildi. Yapılan tespitler ardından şüphelilerden biri de gözaltına alındı.

Yine yürütülen çalışmalar sonrası şüpheli saldırganlardan 3'ünün uyuşturucu bağımlısı olduğu ortaya çıktı. Diğer kişinin de bodyguard olarak çalıştığı belirlendi.

Gözaltına alınan şüphelinin yanı sıra diğer 3 şüphelinin arandığı öğrenildi.

Barış Atay: Biz İpek Erlerin tarafıyız, Soylu Musa Orhanların

Öte yandan, Atay uğradığı saldırıyla ilgili Kadıköy Yoğurtçular Parkı’nda açıklama yaptı.

Saldırıdan sonra gösterilen dayanışmaya teşekkür eden Atay, “Biz güçlüyüz. Bu ülkede bir devrimci için yapabilecekleri tek şey karanlık bir sokakta arkadan saldırmak. Gördüğünüz gibi ondan da çıkıyoruz” diye konuştu.

Konuşmasında “Soylu bakan değildir, çete lideridir, kullanışlı bir aparattır” diyen Atay, şöyle devam etti: “Taraflar çok net. Biz İpek Erlerin tarafıyız Soylu, Musa Orhanların tarafı.”

Ne olmuştu?

Barış Atay 30 Ağustos’ta yaptığı açıklamada, intihar girişiminde bulunduktan sonra kaldırıldığı hastanede vefat eden 18 yaşındaki İpek Er’e “nitelikli cinsel saldırı” suçlaması ile tutuklanan ve sonrasında tahliye edilen Musa Orhan’ı kastederek, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya “Sen bir seri tecavüzcüyü korudun, kolladın” demişti. Soylu ise, Atay’ın tweetine, “Benden ‘tecavüzcü kollayıcı’ olmaz da senden tam tecavüzcü olur. Tuma’nın kollayıcısı… Dikkat yakalanma…” diyerek yanıt vermişti. Barış Atay’a aynı günün akşamında 5 kişilik bir grup baldırı düzenlemişti.