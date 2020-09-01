Avrasya'nın anketine göre İmamoğlu ve Yavaş, Erdoğan'ı geçiyor

Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz, ağustos ayına ilişkin seçim anketinin sonuçlarını açıkladı. Buna göre, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu aday olmaları durumunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üzerinde oy alıyor.

Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz, ağustos ayına ilişkin cumhurbaşkanlığı seçim anketinin sonuçlarını açıkladı. Anket sonucuna göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı sadece İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş geçebildi.

Cumhuriyet'in aktardığı habere göre ankette İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı'na aday olması durumunda yüzde 43.7 alırken Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 40.8 oy aldı. Kararsızlar ise yüzde 15.5 olarak belirtildi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, aday olması durumunda yüzde 41.1 alırken Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 40.4 oy aldı. Kararsızlar ise yüzde 18.5.

Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz, ağustos ayına ilişkin Cumhurbaşkanlığı seçim anketinin sonuçlarını açıkladı. © Fotoğraf : Avrasya Araştırma

Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz, ağustos ayına ilişkin Cumhurbaşkanlığı seçim anketinin sonuçlarını açıkladı. © Fotoğraf : Avrasya Araştırma 1 / 2 © Fotoğraf : Avrasya Araştırma Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz, ağustos ayına ilişkin Cumhurbaşkanlığı seçim anketinin sonuçlarını açıkladı.

Ankete göre Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan, Meral Akşener, İlhan Kesici, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce gibi isimlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında oy oranları şu şekilde:

“Abdullah Gül yüzde 33.2, Ali Babacan yüzde 35.2, Ahmet Davutoğlu yüzde 32.1, Abdüllatif Şener 39.1, İlhan Kesici yüzde 39.4, Meral Akşener yüzde 40.1, Muharrem İnce yüzde 35.9, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 40.6”