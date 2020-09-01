Kayıt
15:48 02 Eylül 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    öğretmen, atama

    20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yapıldı

    © Fotoğraf : İHA
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 75
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103755/83/1037558318_0:16:1200:691_1200x675_80_0_0_e6eaf506a1c2d56146ca533ce9f858b0.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202009011042762291-20-bin-sozlesmeli-ogretmenin-atamasi-yapildi/

    Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Türkiye genelinde 60 alanda 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında 19 bin 910 öğretmenin ataması gerçekleştirildi. Atama sonuçları Bakanlığın "e-devlet" ve "personel.meb.gov.tr" internet adresinden öğrenilebilecek.

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sözleşmeli öğretmen ataması için Bakanlığın Başöğretmen Salonu'nda düzenlenen törene katıldı.

    Bakan Selçuk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında adayların katılmadığı atama töreninde yaptığı konuşmada, eğitim öğretim yılının açılışını dün yaptıklarını hatırlattı.

    Bir an önce okullarının açılmasını temenni ettiklerini dile getiren Selçuk, bugün 20 bin öğretmenin daha eğitim ailesine dahil olduğunu söyledi.

    Göreve başladıkları günden bu yana ekip arkadaşlarıyla her zaman öğretmeni merkeze alan bir bakış açısıyla hareket ettiklerine işaret eden Selçuk, şu değerlendirmelerde bulundu:

    "Öğretmenlerimizin çocuklarıyla buluşması için yeni bir dönemi başlatmış oluyoruz. Salgın döneminde gördük ki kendisine imkan, fırsat, değer verilen tüm arkadaşlarımız ellerinden gelenin çok çok fazlasını büyük bir gayret ve sorumlulukla yaptılar ve yapmaya devam ediyorlar. Öğretmenlik, akademik bilgi kadar aynı zamanda bir vicdan işi. Bizler aldığımız sorumlulukla kendi gelişimimizle beraber çocuklarımızın, öğrencilerimizin gelişimini de büyük bir vazife olarak görüyoruz. Göreve yeni başlayacak arkadaşlarımıza da seslenmek isterim. Hepiniz hem zihninizi hem de bedeninizi etkin şekilde çalıştıracağınız, vicdanınızı pusula olarak göreceğiniz, fedakarlıkla dolu bir mesleğe başlıyorsunuz. İçinde bulunduğumuz bugünlerde görüyoruz ki her zaman şartlar değişebilir, milletimizin zor zamanında, milletimizin yanında olmak bizim asli vazifemizdir."

    Selçuk, her şartta mesleklerini hakkıyla yerine getirmek için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

    Öğretmenlerin en değerli varlık olan insan için, çocuk için çalıştıklarını vurgulayan Selçuk, çocukların hakkını, hukukunu korumanın peşinde olduklarını vurguladı.

    'Türkiye genelinde öğretmen doluluk oranı bugün yüzde 93'e ulaşmış oldu'

    Bu mesleğin öğretmenler tarafından fedakarca yürütüleceğinden hiçbir endişesi bulunmadığının altını çizen Selçuk, "Ziya Öğretmen olarak her zaman sizin yanınızdayım, sizin itibarınız benim itibarımdır, bizim itibarımızdır. Sizlerle beraber Türkiye'de öğretmen ihtiyacımızı daha fazla gidermiş bulunuyoruz, büyük oranda karşılamış oluyoruz. Türkiye genelinde öğretmen doluluk oranı bugün yüzde 93'e ulaşmış oldu. Bu, güzel bir haber" diye konuştu.

    Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete intikal eden tüm öğretmenleri rahmetle anan Selçuk, yeni atanan öğretmenlere başarılar diledi.

    MEB Personel Genel Müdürü Ömer İnan da bu atama ile öğretmen sayısının 977 bine, ülke genelinde doluluk oranının ise yüzde 93'e ulaşacağını belirtti.

    Konuşmaların ardından Bakan Selçuk, salonda bulunan gazetecilerden kura için rakam istedi. Kura numarasının "379658012" olarak belirlenmesinin ardından Ziya Selçuk butonuna bastı ve atama başladı.

    Salondaki ekranda adayların atandığı iller ve okulları paylaşıldı. Bakanlık kadrolarında görev yapmak üzere 19 bin 910 sözleşmeli öğretmen atandı. 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında, milli sporculardan beden eğitimi alanına 90 öğretmen ataması daha önce yapılmıştı.

    Etiketler:
    Atama, Öğretmen, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Milli Eğitim Bakanlığı
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Yarışmanın Hayvan Portresi kategorsinde birinci seçilen Richard Robinson'un Leopard Anemone isimli fotoğrafı
    Avustralya 2020 Doğa Fotoğrafçısı Yarışması’nın kazananları
    Karikatür
    Fransa Cumhurbaşkanı Macron 3 hafta sonra yeniden Lübnan’ı ziyaret etti
    İnfografik
    AK-12 saldırı tüfeği
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet