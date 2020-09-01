Dışişleri Bakanlığı'ndan Rusya'yla gerçekleştirilen görüşmeye dair açıklama

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama, "Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sayın Sedat Önal, beraberinde ilgili kurumlarımızın temsilcilerinin de yer aldığı bir heyetle, Rus mevkidaşlarıyla 31 Ağustos - 1 Eylül 2020 tarihlerinde başta Libya ve Suriye olmak üzere bölgesel konularda Moskova’da istişarelerde bulunmuştur" bilgisi verilerek başladı.

Açıklama şöyle devam etti: