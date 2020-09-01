Yavaş: Taleplerimize olumlu yaklaşımları nedeniyle Erdoğan'a teşekkürlerimi sunuyorum

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin olarak bir açıklama yayınladı.

Yavaş, "Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a Ankara'nın önemli sorunları ve temel altyapı projeleri ile ilgili bilgi sunduk. Süreçte yaşanan bazı bürokratik sorunların aşılması için destek talep ettik. Sn. Cumhurbaşkanı’na taleplerimize olumlu yaklaşımları nedeniyle teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Sn. @RTErdogan'a Ankara'nın önemli sorunları ve temel altyapı projeleri ile ilgili bilgi sunduk. Süreçte yaşanan bazı bürokratik sorunların aşılması için destek talep ettik.



Sn. Cumhurbaşkanı’na taleplerimize olumlu yaklaşımları nedeniyle teşekkürlerimi sunuyorum. https://t.co/4OlQM9yPfJ — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) September 1, 2020

​Görüşmeye ilişkin olarak belediyenin resmi Twitter hesabında yayınlanan açıklama da şöyle: