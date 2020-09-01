Başak Demirtaş: Selahattin pandemi başladığından bu yana kızlarını sadece birer kez, ayrı ayrı görebildi

Yaklaşık 4 yıldır Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın kızları Delal ve Dilda’nın babalarıyla birlikte görüşmesine izin verilmedi.

Görüşmeye yönelik ayrıntıları sosyal medya hesabından paylaşan Başak Demirtaş, arada çift cam, iki tarafta demir parmaklıklar olmasına rağmen kızları Delal ve Dilda'nın babaları Selahattin Demirtaş'la birlikte kapalı görüşmesine izin verilmediğini paylaştı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ü etiketleyen Başak Demirtaş, şu paylaşımlarda bulundu:

"Güç koşullarda çalışmak zorunda olan işçilere, kamu emekçilerine, özel sektör çalışanlarına, uçaklarda yan yana oturanlara, iktidarın etkinliklerine, mitinglerine katılanlara korona bulaşmıyor (!)

uçaklarda yan yana oturanlara, iktidarın etkinliklerine, mitinglerine katılanlara korona bulaşmıyor (!) Ama arada çift cam, iki tarafta da demir parmaklıklarla yapılan kapalı cezaevi görüşlerinde, maske ve siperlik taktığınız halde sevdiklerinize corona bulaşıyor (!) Bu yüzden görüşler ayda sadece bir defa yapıldı.

yapılan kapalı cezaevi görüşlerinde, maske ve siperlik taktığınız halde sevdiklerinize corona bulaşıyor (!) Bu yüzden görüşler ayda sadece bir defa yapıldı. Hele ki iki çocuk babalarıyla kapalı görüş yaptı mı anında korona bulaşıyor (!) Tam da bu nedenle, kızlarımız Delal ile Dılda'nın, babalarıyla birlikte görüşmelerine izin verilmedi.

Korona tedbiri olarak açık görüş kaldırıldı, tamam. Peki ama kapalı görüşleri neden engelliyorsunuz? Hadi engellediniz, onun yerine neden telefonda görüş hakkı vermiyorsunuz? Görüntülü görüşme dediniz, ne oldu? Hakkımızı neden gasp ediyorsunuz?

neden engelliyorsunuz? Hadi engellediniz, onun yerine neden telefonda görüş hakkı vermiyorsunuz? Görüntülü görüşme dediniz, ne oldu? Hakkımızı neden gasp ediyorsunuz? Hepsinden önemlisi, madem korona riski var, haksız yere cezaevinde olan siyasetçileri, gazetecileri, hayatları tehlikede olan insanları neden serbest bırakmıyorsunuz?

hayatları tehlikede olan insanları neden serbest bırakmıyorsunuz? Selahattin'in, kızlarımız Delal ile Dılda'yı birlikte görmesine izin verilmedi. Selahattin, pandemi başladığından bu yana kızlarını sadece birer kez, ayrı ayrı görebildi."

6- Selahattin'in, kızlarımız Delal ile Dılda'yı birlikte görmesine izin verilmedi. Selahattin, pandemi başladığından bu yana kızlarını sadece birer kez, ayrı ayrı görebildi. — Başak Demirtaş (@Basak__Demirtas) September 1, 2020

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