MSB: Bakan Akar, Libya Savunma Bakanı Selahaddin Namroush ile bir araya geldi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Bakan Akar, Libya Savunma Bakanı Selahaddin Namroush ile bir araya geldi" denildi.

MSB'nin Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya Savunma Bakanı Selahaddin Namroush ile bir araya geldi. Bakan Akar, Konuk Bakanı askeri törenle karşılarken, her iki Bakanın başkanlığında heyetler arası görüşme gerçekleştirildi" ifadeleri kullanıldı.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya Savunma Bakanı Selahaddin Namroush ile bir araya geldi. Bakan Akar, Konuk Bakanı askeri törenle karşılarken, her iki Bakanın başkanlığında heyetler arası görüşme gerçekleştirildi. https://t.co/hvManuxij0#MSB #HulusiAkar pic.twitter.com/PY9ZQwgWc9 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 1, 2020

​Akar'ın Libya heyetiyle görüşmesinde, Türkiye'nin, toprak bütünlüğü ve siyasi birliği sağlanmış, Libyalılar tarafından sahiplenilmiş, Libyalıların tamamını kucaklayan bağımsız ve egemen bir Libya'yı desteklediğini belirttiği aktarıldı.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya heyetiyle görüşmesinde; Türkiye'nin, toprak bütünlüğü ve siyasi birliği sağlanmış, Libyalılar tarafından sahiplenilmiş, Libyalıların tamamını kucaklayan bağımsız ve egemen bir Libya'yı desteklediğini belirtti.https://t.co/hvManuxij0 pic.twitter.com/4K4K6rsEKq — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 1, 2020

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