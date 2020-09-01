Türkiye'de koronavirüsten 47 can kaybı: 1572 yeni vaka

Türkiye'de son 24 saatte 1572 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 47 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 271 bin 705, can kaybı 6 bin 417 oldu.

Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs salgınının Türkiye'deki seyri ile ilgili son verileri paylaştı. Buna göre, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 47 artarak 6 bin 417'ye ulaştı.

24 saatte 109 bin 443 test yapıldı ve 1572 kişiye daha tanı kondu. Yeni rakamlarla birlikte toplam vaka sayısı 271 bin 705 oldu.

Hastalığı yenenlerin sayısı ise son 24 saatte 1003 artarak 245 bin 929'a yükseldi.

Kayıplarımızın ve ağır hastalarımızın sayısını azaltacak olan da bitirecek olan da tedbirlere tam uyumdur. Aktif hasta sayımız artmaya devam ediyor. Tedbirlere uyarsak kazanan biz olacağız. Güç tedbirde. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/CvwUHE6pae — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 1, 2020

​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kayıplarımızın ve ağır hastalarımızın sayısını azaltacak olan da bitirecek olan da tedbirlere tam uyumdur. Aktif hasta sayımız artmaya devam ediyor. Tedbirlere uyarsak kazanan biz olacağız. Güç tedbirde" açıklaması yaptı.